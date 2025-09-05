Valentina, la Clai guarda avanti: "Ho scelto il club anche per Imola"
Volley A2 donne Vecchi: "Giocare lontano da casa può diventare un peso, qua sarà tutto più bello"
Manca poco più di un mese all’esordio in campionato sul campo di Altamura, la Clai si sta preparando a grandi passi verso la prima di una stagione in cui l’asticella ha come primo obiettivo la permanenza in categoria.
Il gruppo lavora in palestra con coach Simone Bendandi, e fra le nuove giocatrici c’è la schiacciatrice Valentina Vecchi.
"Fin qui sono state settimane molto belle – commenta la neo biancoblù –, rientrare in palestra dopo tutta l’estate che si è fermi, fa sempre piacere. Tornare a giocare con il tocco palla è una bella sensazione, ci siamo allenando con il massimo impegno e la felicità di voler far bene. Si sente anche la stanchezza di quanto stiamo facendo, c’è da affiatarsi e un po’ alla volta avremo la dimensione delle cose belle che possiamo fare. Si respira un clima positivo, il club ci supporta e dovremo provare a essere una bella squadra tutto l’anno. Il roster è nuovo, devono incastrarsi bene meccanismi e tempi, quando li avremo messi a punto ci saranno i riscontri positivi".
Valentina non abita molto lontano da Imola e può praticamente giocare ad alti livelli vicino casa. Un fattore che l’ha spinta ad abbracciare l’idea e il progetto con ancora maggiore entusiasmo.
"E’ una situazione ottimale che permette di conciliare il sacrificio per gli allenamenti, per giocare ad alti livelli e vedere costantemente famiglia ed amici. Essere vicino a casa ti permette di fare vita sana avendo il supporto di chi è al tuo fianco. Nelle precedenti esperienze fuori regione sentivo questa mancanza. Essere a Imola mi dà la spinta per impegnarmi di più dando il meglio per la Clai".
Il lavoro in preseason procede fra sala pesi, piscina e palestra.
"Ho delle sensazioni positive, siamo tutte quante disponibili a crescere ad impegnarci e aiutarci a vicenda. Ognuna di noi sta dando il massimo, c’è già grande unione, c’è un bel clima e mentre giochiamo non manca l’aiuto reciproco. Non conoscevo gran parte delle mie compagne, sono curiosa di arrivare al campionato di serie A2 e vedere il bene che potremmo fare".
La Clai parte per centrare la permanenza in serie A2, un torneo dove Valentina Vecchi è all’esordio.
"Per me è la prima volta in questa categoria, non so dove potremmo arrivare ed è difficile fissare degli obiettivi ora. Quello che posso dire è che possiamo fare delle cose positive dando fastidio a tante squadre. Non vedo l’ora di vedere quanto saremo forti per l’inizio del torneo".
