Valentina, la Clai guarda avanti: "Ho scelto il club anche per Imola"

Manca poco più di un mese all’esordio in campionato sul campo di Altamura, la Clai si sta preparando a grandi passi verso la prima di una stagione in cui l’asticella ha come primo obiettivo la permanenza in categoria.

Il gruppo lavora in palestra con coach Simone Bendandi, e fra le nuove giocatrici c’è la schiacciatrice Valentina Vecchi.

"Fin qui sono state settimane molto belle – commenta la neo biancoblù –, rientrare in palestra dopo tutta l’estate che si è fermi, fa sempre piacere. Tornare a giocare con il tocco palla è una bella sensazione, ci siamo allenando con il massimo impegno e la felicità di voler far bene. Si sente anche la stanchezza di quanto stiamo facendo, c’è da affiatarsi e un po’ alla volta avremo la dimensione delle cose belle che possiamo fare. Si respira un clima positivo, il club ci supporta e dovremo provare a essere una bella squadra tutto l’anno. Il roster è nuovo, devono incastrarsi bene meccanismi e tempi, quando li avremo messi a punto ci saranno i riscontri positivi".

Valentina non abita molto lontano da Imola e può praticamente giocare ad alti livelli vicino casa. Un fattore che l’ha spinta ad abbracciare l’idea e il progetto con ancora maggiore entusiasmo.

"E’ una situazione ottimale che permette di conciliare il sacrificio per gli allenamenti, per giocare ad alti livelli e vedere costantemente famiglia ed amici. Essere vicino a casa ti permette di fare vita sana avendo il supporto di chi è al tuo fianco. Nelle precedenti esperienze fuori regione sentivo questa mancanza. Essere a Imola mi dà la spinta per impegnarmi di più dando il meglio per la Clai".

Il lavoro in preseason procede fra sala pesi, piscina e palestra.

"Ho delle sensazioni positive, siamo tutte quante disponibili a crescere ad impegnarci e aiutarci a vicenda. Ognuna di noi sta dando il massimo, c’è già grande unione, c’è un bel clima e mentre giochiamo non manca l’aiuto reciproco. Non conoscevo gran parte delle mie compagne, sono curiosa di arrivare al campionato di serie A2 e vedere il bene che potremmo fare".

La Clai parte per centrare la permanenza in serie A2, un torneo dove Valentina Vecchi è all’esordio.

"Per me è la prima volta in questa categoria, non so dove potremmo arrivare ed è difficile fissare degli obiettivi ora. Quello che posso dire è che possiamo fare delle cose positive dando fastidio a tante squadre. Non vedo l’ora di vedere quanto saremo forti per l’inizio del torneo".