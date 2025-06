Valentina Vecchi si unisce alla Clai Imola: nuova sfida in serie A2

La Clai aggiunge un altro tassello al roster che sarà allenato da Simone Bendandi, il club ha ingaggiato la schiacciatrice Valentina Vecchi (2005) reduce da due stagioni a Cesena in serie B1. La neo biancoblù è nata a Bagnacavallo, ha cominciato a giocare nella sua città prima di trasferirsi alla Volley Academy Ravenna, qui i campionati Under 14, Under 16 e contemporaneamente la serie C. Poi il passaggio alla Teodora in B2 e l’esordio anche in serie A2; la carriera è continuata a Bergamo, Angelini Cesena, e ora l’approdo alla Clai.

"Ho scelto Imola perché è un ambiente – commenta Valentina – che da avversaria ho sempre visto e ammirato parecchio. La Clai è una società molto buona, seria e che soprattutto mi ha dato la possibilità di avvicinarmi a casa potendo giocare ad alto livello". Una ventenne con caratteristiche che nell’arco della stagione saranno utili all’allenatore imolese: "Le mie qualità migliori sono l’impegno e l’essere sempre perfezionista verso me stessa, atteggiamento che mi porta a lavorare tanto anche sulle piccole cose. Inoltre, ho tanta voglia di mettermi in gioco, di fare squadra e, non per ultimo, di divertirmi assieme alle mie compagne. L’anno prossimo me lo aspetto come una grande sfida. Sarà il mio primo vero anno in A2 e la musica cambierà. Mi auguro di migliorare tanto giorno per giorno e di dare una grossa mano alla squadra".

Antonio Montefusco