Valsa A testa alta contro Trento, ma non basta

Una partita intensissima, come meritava un PalaPanini finalmente pieno e caldo come non lo si vedeva da mesi, un finale già visto in più di un’occasione quest’anno: Modena battaglia col coltello tra i denti coi migliori, li mette alle corde, ha le occasioni per stenderli. Alla fine però non porta a casa nemmeno un punto, nonostante quella di ieri sia stata, nel complesso, la miglior prestazione stagionale: è la sesta sconfitta consecutiva, la quinta in campionato. Il copione si è rinnovato ieri sera al cospetto di una Trento imperfetta e spuntata negli opposti, con un Michieletto fuori fase, mentre dall’altra parte una Valsa Group gagliarda si è appoggiata all’estro di De Cecco, alla serata scintillante di Federici e a un Davyskiba tornato ai livelli che gli competono. La battaglia vedeva così Modena portarsi avanti di un set e avere l’occasione di chiudere anche il secondo, senza sfruttarla, giocando poi punto a punto anche nel terzo, tenendo sempre ritmi altissimi che però la portavano a non essere lucida, a sbagliare troppo. La ceralacca della prestazione di ieri? L’alzata sbagliata di De Cecco che ha chiuso il terzo set, nel tentativo di fare qualcosa di difficilmente possibile. La partita poteva chiudersi lì. E invece si è prolungata in un quarto parziale che ha visto l’Itas sempre avanti e Giuliani a rincorrere coi cambi di Rinaldi e Buchegger e di nuovo rimontare fino a un impensabile 24-24, prima che ancora l’urlo in gola si spegnesse sul più bello, strozzato da Lavia. Modena deve portarsi dietro due certezze: la prima è che il livello di ieri è un livello più che sufficiente per battere contendenti che non si chiamino Perugia o Trento; la seconda è il PalaPanini, di nuovo catino ribollente di passione, ambiente che andrà coltivato da squadra e società come si coltivano i fiori più preziosi.

La partita. Modena parte con Rinaldi e Mati titolari, Trento con la formazione prevista. I gialloblù iniziano sospinti da un De Cecco ispirato, idem dicasi per Rinaldi e soprattutto Davyskiba. Dal possibile 22-18 si va al 22-22, Modena arriva comunque al 24-23 con Davyskiba, chiude Buchegger 25-23. Trento è più solida nel secondo, ma Davyskiba si scatena: doppia pipe e 21-20. Purtroppo proprio il bielorusso salta in ricezione: 21-22. Rinaldi blocca Michieletto per il 24-23, ancora Modena a set point per prima: Buchegger viene stoppato dal muro di Bartha. Sul secondo set point Trento fa un miracolo in ricezione, poi il mezzo ace di Bartha vale il 25-26 di Flavio in un set chiuso dal contrattacco di Lavia, forse viziato dai quattro tocchi. Nel terzo, equilibrato, una doppia fischiata da Cesare consegna il pareggio alla Valsa, ma Gutierrez (entrato per Buchegger) viene murato per il 22-24 prima che De Cecco sbagli la misura dell’alzata per Anzani. Il quarto sembra un monologo lento dell’Itas finché una magia De Cecco-Ikhbayri e la pipe fuori di Michieletto segnano l’incredibile 24-24. Che però non si completa, chiude Lavia 25-27.