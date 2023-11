Valsa, con la Lube missione possibile. Civitanova più forte, ma vulnerabile

Se contro Padova, nonostante la formazione ridotta ai minimi termini, giocare per vincere era lecito e anzi, auspicabile ("gli sfidanti erano loro" ha detto più volte il coach), con la Lube i rapporti di forza si invertiranno e il non avere soluzioni in panchina, se non per cambiare qualcosa al centro, potrebbe essere un handicap quasi insormontabile. Modena deve fare una cosa difficile ma che, alla resa dei conti, è semplicissima: non pensarci. Civitanova è più forte, più completa, assieme a Perugia senza dubbi la squadra più profonda dell’intera SuperLega, nella griglia di partenza pre-campionato è una delle quattro grandi. Però la storia di questo inizio di stagione, che ripercorre in tutto e per tutto la scorsa, ha mostrato chiaramente quando De Cecco e compagni siano insidiabili, capaci di imprese enormi (la Supercoppa quasi vinta e poi il 3-2 su Perugia in campionato) e di sconfitte nettissime, come quelle patite con Monza e a Milano. La Valsa Group dovrà essere capace di inserirsi in questi meandri di relativa insicurezza, scalfendo il gioco del palleggiatore argentino nell’unico modo possibile: battendo forte.

I gialloblù hanno nelle corde grandi prestazioni dai nove metri, lo si è visto anche mercoledì sera nel match contro Padova, d’altra parte negli ultimi tre match, oggi compreso, hanno tirato e tireranno la carretta sempre gli stessi, e il logorio di tre partite in una settimana con gli stessi effettivi in campo potrebbe farsi sentire. La formazione che Petrella spedirà in campo è obbligata: Bruno in regia, Davyskiba opposto, Juantorena e Rinaldi alle ali, con Brehme e Sanguinetti che si sono guadagnati la riconferma al centro e Gollini libero. Nell’ultima partita giocata e vinta dalla sua Lube contro Catania, il tecnico Gianlorenzo Blengini ha schierato De Cecco con l’ex Lagumdizja opposto, Zaytsev e Nikolov di banda, Chinenyeze e Anzani al centro con Balaso libero. La panchina? Ci sono Yant, Bottolo, Diamatini, Motzo, solo per citare i più celebri e i più forti. Insomma, la sfida pende dalla parte dei marchigiani ma come detto Bruno e compagni devono entrare in campo per tirare forte e non pensare. Inizio del match in anticipo alle ore 16 al PalaPanini con arbitri Vagni e Zavater, diretta su Volleyballworld.tv, Radio Pico, Unovolley. Da Civitanova sono attesi circa 100 tifosi. Le altre partite sono Pallavolo Padova-Rana Verona (giocata ieri), Sir Susa Vim Perugia-Gas Sales Bluenergy Piacenza (il big match, in diretta Rai Sport alle 17:30), poi i match delle 18 ovvero Itas Trentino-Mint Vero Volley Monza, Cisterna Volley-Gioiella Prisma Taranto e Farmitalia Catania-Allianz Milano.