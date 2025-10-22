Valsa, doppio rammarico. L’esordio lascia amarezza

Chissà che notti avranno passato Leonardo Barbanti nella sua stanza di Milano, abbracciando il premio di mvp e godendosi un successo particolare nella prima da titolare in SuperLega contro la sua Modena, lui che l’anno scorso giocava in serie B, e Alberto Giuliani di ritorno sotto la Ghirlandina, pensieroso, con la consapevolezza di avere in mano una squadra di bel potenziale con due punti in meno in classifica.

Sì perché dietro alla considerazione che va davanti a tutte, era solo la prima di campionato e la squadra è cambiata tanto, bisogna poi agganciare l’oggettività che quelli di lunedì all’Allianz Cloud sono per la Valsa Group due punti persi, non uno guadagnato.

Il rammarico è doppio: per come i gialloblù avevano approcciato la partita, con piglio concentrato e gagliardo, cambiopalla fluido e un muro che intuiva tutte le direzioni d’attacco dei rivali; per il fatto che l’Allianz di Roberto Piazza si era presentata ai nastri di partenza senza il palleggiatore titolare, Cachopa, sostituito da un Barbanti spavaldo e capace di mettere insieme una prestazione molto convincente, ma pur sempre un regista che fino a pochi mesi fa calcava i campi della serie B.

La Valsa Group non ha saputo sfruttare questo evidente vantaggio, insito soprattutto nel fatto che Barbanti avrà avuto pochissimo tempo per oliare i meccanismi con una batteria di attaccanti titolari coi quali solitamente non si allena: troppe le battute sbagliate da Davyskiba e soci, soprattutto nel concitato finale di quarto set quando sarebbe forse bastato lasciar giocare un po’ di più una formazione che si stava già rifugiando nella soluzione più semplice ed efficace allo stesso tempo, palla a Reggers e pedalare.

Anche in questo senso il match di Modena è stato un calvario, nell’inversione proporzionale tra numero di palloni dati all’opposto belga, aumentato esponenzialmente dal terzo parziale in avanti, ed efficacia del muro su di lui, crollata nonostante il gioco molto più scontato dell’Allianz.

Lati positivi ce ne sono: i primi due set di Perry, ad esempio, pressoché perfetti, una prestazione che ha fatto capire subito la bontà dell’investimento; o la personalità di Tizi-Oualou, già padrone del campo e delle scelte, talmente grintoso da provarsi a prendere con l’esultanza anche i muri dei compagni; e poi la solita qualità al centro, con Mati e Sanguinetti capaci di attaccare col 68% complessivo.

Il match però ha evidenziato tante cose su cui lavorare, dagli errori alla gestione emotiva e tattica dei momenti caldi: forse è qui che la Modena di oggi dovrà cercare di affrancarsi dalla Modena di ieri, sul punto a punto, nell’agone. Quando le cose si mettono male ci vuole carattere, i gialloblù devono costruirselo.