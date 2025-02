Valsa E adesso anche i playoff sono a rischio

di Alessandro TrebbiLa pallavolo, almeno quella vista ieri a Cisterna di Latina, è uno sport semplice: chi sbaglia di più, perde. E così la Valsa Group getta letteralmente alle ortiche primo e terzo set, viene rimessa in carreggiata da Branowicz e dagli errori avversari nel quarto, cede senza appello in un quinto set che sancisce quello che è un verdetto giusto: Cisterna aggancia i gialloblù come punti in classifica (19) e li supera per partite vinte, facendoli retrocedere all’ottavo posto, soltanto due lunghezze sopra a Grottazzolina nona, coi playoff a serio rischio quando mancano quattro partite alla fine, due in trasferta con Padova e Milano, due in casa, la prossima con Civitanova, la penultima con Taranto. Un verdetto giusto perché Modena ha vinto 6 partite e ne ha perse 12 in stagione (7-11 il bilancio di Cisterna che ha anche una partita in meno) e perché i laziali hanno vinto entrambi gli scontri diretti, pur al tie-break. Modena, dal canto suo, sembra una squadra in attesa che l’agonia finisca, con le idee poco chiare e una mole di errori che di fronte a un’avversaria assolutamente alla portata come quella affrontata ieri non si spiegano, soprattutto nei momenti caldi, quando a volte basterebbe far giocare i propri avversari. Da salvare c’è la prestazione di Davyskiba, il vero elemento da cui rifondare, e poco altro: Buchegger ha attaccato con numeri buoni, ma nel complesso non ha mai inciso in maniera pesante, così come le staffette tra Rinaldi e Gutierrez e quella tra Anzani e Mati, nonostante alcune buone cose del cubano, non hanno di fatto spostato la traiettoria di un match sgangherato, vissuto tutto sugli sbalzi di umore dell’una e dell’altra squadra, senza un briciolo di continuità. Le luci sono davvero poche, nella notte che accompagnerà la Valsa Group alla sfida coi campioni della Coppa Italia.

La partita. Falasca lancia Yuga in un match inizialmente equilibrato. È dal 18-19 Modena che Cisterna va avanti, grazie agli errori in battuta gialloblù, alla scarsa vena di Rinaldi, all’invasione di Davyskiba e al muro di Yuga su Buchegger: 24-21 e 25-22. Giuliani parte con Gutierrez per Rinaldi e il cubano inizia forte: si passa dagli 8 errori al servizio senza ace del set precedente ai 7 punti diretti del secondo, una cavalcata senza storia fino al 25-13. Modena non riesce a prendere in mano il match, però, mentre Ramon entra in partita. Un doppio ace di Buchegger riapre il parziale (dal 20-16 a 20-19), ma Davyskiba si murare per il 24-21 dopo tre errori consecutivi al servizio. Chiude Ramon. Nel quarto Mati in campo per Anzani dura poco, Cisterna va prima 16-12, poi 20-17 con l’ace di Yuga. Il match sembra finito ma un eccellente Davyskiba e un’esagerazione di Baranowicz lo riaprono, fino a che Yuga non spara fuori il 23-25. Nel tie-break Modena gira 6-8, poi sbaglia Gutierrez, Yuga mura Buchegger (12-10), De Cecco e Davyskiba sbagliano la battuta, Ramon chiude 15-12.