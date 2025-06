Valsa, è un mercato tra ritardi e dubbi. Ma sono gli addii le vere spine della rosa

Mentre Modena annuncia i colpi già noti, alcuni notevoli come quello di Luke Perry, tra i migliori liberi del mondo, i tifosi si interrogano sulle ultime mosse, in un mercato tardivo di cui la Valsa Group è protagonista forse suo malgrado. Un mercato che potrebbe cambiare anche in maniera decisa e decisiva le cose da un punto di vista tecnico, soprattutto se arriverà una risoluzione del contratto con De Cecco, ma che oggi sembra avere molte opzioni chiuse. Difficile che i gialloblù riescano a migliorare in modo significativo la qualità della loro rosa.

Nodo De Cecco. Nei giorni scorsi volleyball.it ha rivelato alcuni verosimili retroscena sulla querelle che sta occupando e mettendo a sedere al tavolo la dirigenza gialloblù col suo capitano. Ormai non è più un mistero che, per questioni di budget e opportunità di costruzione del futuro, la società voglia liberarsi dall’oneroso contratto dell’argentino, anche per avere una maggiore liquidità e forza d’acquisto dovesse presentarsi il caso di acquistare qualche altro giocatore: l’occasione, questo ormai è assodato, si era presentata ad autunno inoltrato con la richiesta di ingaggiarlo da parte dei turchi del Fenerbahce, ma allora Modena ha decisamente rifiutato di cederlo. Una scelta in contrasto con quelle che sembrano essere le volontà odierne (addirittura una buonuscita per lasciarlo libero di accasarsi dove vuole?) e che soprattutto ha fatto in modo che oggi De Cecco voglia vedere il suo contratto legittimamente rispettato e non ci siano alternative di rilievo sul mercato.

Sanguinetti ai saluti. In partenza, per motivi molto diversi, c’è Giovanni Sanginetti. La volontà del giocatore è decisa. Chiaro che Modena può impuntarsi e far valere l’altro anno di contratto del centrale, ma a chi gioverebbe un’operazione di questo tipo? Sanguinetti andrà, a questo punto alla società il compito di ‘portare a casa’ la cessione più conveniente possibile.

Gutierrez a Piacenza. Ieri intanto è arrivato l’annuncio ufficiale del trasferimento di José Miguel Gutierrez alla Gas Sales Bluenergy Piacenza, con un contratto biennale. Queste le prime parole dello schiacciatore cubano, che suoneranno in maniera particolare alle orecchie modenesi: "Sono molto contento dell’opportunità di giocare qui a Piacenza, ho impiegato pochi minuti per accettare la proposta".