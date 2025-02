Valsa, finalmente Gutierrez: "Lube, ora cambia tutto"

Sta finalmente giocando ai livelli che il pubblico di Modena, ma soprattutto lo staff tecnico della Valsa Group, speravano da inizio stagione, José Miguel Gutierrez. E il rammarico è che (come accaduto anche per Federici), queste prestazioni stiano arrivando proprio in conseguenza della voce sulla sua cessione. "Non so ancora dove sarò il prossimo anno, però" glissa lo schiacciatore cubano da molti indirizzato verso Piacenza. Schiacciatore cubano che intanto gongola per una partita finalmente solida, concreta, con un risultato di peso sia per la classifica che per il morale, visto il blasone dell’avversaria: "La Lube è una squadra fortissima, ha appena vinto la Coppa Italia, eravamo ancora più stimolati da questo" le parole di Gutierrez dopo l’ultimo ace messo a segno dalla sorpresa di giornata, Ahmed Ikhbayri.

Gutierrez, ci racconti un po’ le sensazioni del campo… "Una serata speciale, aspettavamo da tempo un match come questo. Quella con Cisterna era una sfida importantissima per noi, ma l’abbiamo persa 3-2, quindi in questa settimana ci siamo preparati tantissimo e con ancora più cattiveria, come squadra".

Lei sta attraversando finalmente un periodo positivo, di crescita "Ho lavorato tantissimo. Un grazie va soprattutto al coach, Alberto Giuliani, che mi ha dato sempre fiducia, mi ha sempre spronato dicendomi che potevo migliorare e sono molto contento. Di questa fiducia soprattutto, sua e della squadra in generale".

Con anche una nuova capigliatura "Erano tre anni che non mi tagliavo i capelli, sì ora mi sento più leggero".

Cosa cambia in ottica futura la vittoria sulla Lube? "Cambia tantissimo perché adesso possiamo davvero credere di essere forti, è un successo che ci dà fiducia e soprattutto ci dice che non dobbiamo mollare mai".

I playoff non sono ancora al sicuro, però "Adesso c’è un’altra partita fuori casa con Padova. L’obiettivo è vincere queste tre partite che mancano per prepararci al meglio ai playoff, speriamo di continuare sulla falsariga del gioco che abbiamo messo in campo contro Civitanova".

E del PalaPanini cosa ci dice? "Il pubblico è stato fondamentale, hanno appoggiato la squadra e anche me personalmente, una bellissima sensazione"

Radiomercato la dà in partenza da Modena, verso Piacenza "Non so dove giocherò il prossimo anno, dobbiamo aspettare la fine. Modena mi piace tanto".