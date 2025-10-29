Valsa Group a Piacenza. E ora il gioco si fa duro

Il corroborante 3-0 contro Monza ha sicuramente disteso gli animi in casa gialloblù, il rinnovo fino al 2028 di coach Alberto Giuliani ha messo dei piloni sul futuro della squadra, ora sta ad Anzani e soci riprendere il cammino col proprio fagotto di esperienza in spalla e la carica mostrata nelle prime due uscite per affrontare stasera un’avversaria che sicuramente sarà più tosta rispetto alle prime due. La Gas Sales Piacenza ha perso con Verona alla prima giornata ma recuperando Mandiraci, ha domato quell’Allianz Milano contro cui i gialloblù invece avevano ceduto due terzi della posta all’esordio. La formazione guidata in panchina da un ex palleggiatore che Modena la conosce bene, Dante Boninfante, ha nel reparto di posto quattro il suo punto di forza, e come Modena è una squadra che si è molto ringiovanita: Porro e Bovolenta giocheranno sulla diagonale principale, già esperto il regista, al primo anno da titolare il giovanissimo figlio d’arte, che domenica, così tanto per fare un esempio, ha messo a terra 28 palloni col 75% in attacco. Di banda, appunto, giocheranno l’ex Modena José Miguel Gutierrez, metronomo della ricezione, ed Efe Mandiraci, mentre il giovane brasiliano Bergmann, altro grande talento, dovrebbe iniziare in panchina, dove aveva finito il match contro l’Allianz. Al centro invece solo esperienza con Simon e Galassi, così come Pace nel ruolo di libero garantirà qualità. Modena? Facile che Giuliani riparta da dove aveva concluso contro Monza, ovvero da Tizi-Oualou e Buchegger sulla diagonale principale, Davyskiba e Porro come martelli e da Anzani e Mati al centro con Perry libero, anche se non è affatto escluso che Sanguinetti, uscito più per motivi tattici che per reali demeriti domenica, possa ripartire titolare. Ripartire da quanto fatto di buono domenica, soprattutto in battuta e nella gestione dell’ordine in campo, deve essere il mantra di una Valsa Group che sa di poter far punti al PalaBanca. Inizio alle 20.30, arbitri Simbari e Carcione, diretta su Dazn e Volleyballworld.tv.

Le altre di giornata: Perugia-Padova, Civitanova-Trento, Cisterna-Grottazzolina, Monza-Cuneo, mentre domani sera si giocherà il posticipo Verona-Milano.

Supercoppa annullata. Dopo l’annullamento della finale di Supercoppa in Arabia Saudita prevista tra 7 e 9 novembre, la società ha cercato di mettere a punto un blitz, logisticamente senza alcuna controindicazione, offrendo alla Lega Pallavolo il PalaPanini per ospitare la competizione, sperando le date rimanessero invariate. Gli ultimi sviluppi (alla fine 8-9 novembre si giocherà la sesta di andata) allontanano l’ipotesi?

Panini. Per i cento anni dalla nascita di Giuseppe Panini, il patron della società che ora si chiama Modena Volley il 9 novembre sarà inaugurato un suo busto nell’atrio del palazzetto (probabilmente in concomitanza con Modena-Padova, anticipo della sesta giornata deciso ieri), il 17 novembre il palasport sarà teatro dello spettacolo ’Il Paladino’; ospiti Luca Cordero di Montezemolo, Julio Velasco, Walter Veltroni e Gianfranco Zola.