Valsa Group Anzani e Porro, riscatto azzurro

È finalmente arrivato anche il loro momento, al Mondiale nelle Filippine, e Simone Anzani e Luca Porro non se lo sono lasciati scappare. I tabellini (2 punti per il centrale e 3 punti per il martello) dicono poco di quanto i due gialloblù siano stati determinanti nella clamorosa vittoria dell’Italia sulla Polonia in semifinale (3-0). Tre su sette per Porro in attacco, mentre Anzani ha messo a segno due importantissimi muri punto. Domani la finale contro la Bulgaria di GianLorenzo Blengini, la vera sorpresa del Mondiale che ha approfittato di un lato di tabellone molto aperto ma ha anche fatto vedere un gioco molto aggressivo, grazie anche alle intuizioni dell’ex ct della Nazionale e vice di Velasco a Modena. Probabilmente Anzani e Porro inizieranno dalla panchina anche oggi, ma hanno dimostrato di poter essere decisivi nel cambiare le sorti della partita e questo De Giorgi lo sa bene.

Amichevole A Civitanova. Intanto Modena, mentre i suoi due nazionali rimasti a Manila inseguono il titolo mondiale, prosegue nel suo percorso di avvicinamento all’inizio del campionato. Ieri pomeriggio all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche si è disputato un allenamento congiunto tra Valsa Group e marchigiani, che ha permesso ad Alberto Giuliani di girare sempre più uomini nella formazione scesa in campo anche se il risultato ha premiato in maniera netta i marchigiani ma con set tutti tirati. Il parziale é stato di 3-0 (32-30 25-23 25-22) in favore della Lube, ben guidata da Boninfante e sorretta dalle solide prestazioni di Loeppky e Hetman. Lato Modena ben 17 punti di Davyskiba e 12 per Sanguinetti mentre hanno faticato di più gli altri, con Giuliani che ha riproposto la formazione delle uscite di questo mese con Tizi-Oualou e Buchegger in diagonale principale, Davyskiba e Massari ai lati, Mati e Sanguinetti al centro e Perry libero. In mezzo anche spazio per Bento e Ikhbayri, ma senza cambiare il risultato. Gialloblù in campo il prossimo weekend, sabato 4 e domenica 5 ottobre per il Memorial Andrea Parenti al PalaPanini con la partecipazione di Modena, Cuneo, Piacenza e Verona con le finalissime previste per domenica tra 16:30 e 19:30 e ingresso gratuito per gli abbonati con biglietti ancora in vendita per tutti gli altri.

Alessandro Trebbi