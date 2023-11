Valsa Group, arriva Monza. Sarà dura servire il tris

Con la Supercoppa Italiana in archivio, con l’ennesimo successo per Angelo Lorenzetti e la Sir Susa Vim Perugia, che ha rivinto il trofeo come nel 2022, tutte le squadre di SuperLega si rituffano nel campionato che riprenderà domani con l’anticipo tra Cisterna e Milano. Proprio Perugia era stata l’ultima avversaria della Vero Volley Monza, prossima rivale sulla strada di una Valsa Group Modena che vuole provare a mantenere l’imbattibilità stagionale in un match che si preannuncia difficile. Nonostante una disparità evidente di rose e di forze infatti, la Mint Vero Volley aveva tenuto testa alla grande alla Sir, perdendo i primi due parziali col minimo scarto (23-25 e addirittura 30-32) e non mollando nemmeno alla fine, concedendo la vittoria 3-0 agli umbri con un 25-22 nel terzo set. "C’è rammarico per il secondo set finito ai vantaggi – ha raccontato il centrale Di Martino dopo la partita –. Penso che il risultato non rispecchi la prestazione che abbiamo offerto, di altissimo livello. Perugia è una grande squadra, con un ottimo roster: siamo consapevoli del nostro gioco e andremo ad affrontare la prossima partita contro Modena con più sicurezza". Bruno e compagni non devono dimenticare, infatti, che Monza alla prima giornata aveva strapazzato la Lube Civitanova all’Eurosuole Forum, un 3-0 senza repliche alla formazione che nella finale di Supercoppa era avanti 2-0 contro Perugia e nel quarto set ha sprecato ben 6 match point, oltre che un vantaggio di 20-17 nel terzo.

I punti di forza dei brianzoli? Sicuramente a Civitanova la battuta è stata straripante, con 11 ace (e soli 16 errori) frutto delle prestazioni monstre di Maar e Takahashi con 5 servizi vincenti a testa anche se il dato più convincente è quello della ricezione: contro le bordate di Perugia, Monza ha subito soltanto 3 ace, ricevendo in maniera positiva al 55%. Top scorer della Vero Volley è sempre stato il canadese Szwarc, con 17 punti contro la Lube e il 64% in attacco, e 15 punti contro la Sir grazie a un altro ottimo 52% di positività. Sarà lui da tenere d’occhio assieme a Takahashi e Maar, anche se il vero fuoriclasse è il regista Fernando Cachopa, l’erede di Bruno.