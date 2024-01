Valsa Group, avanti così: "Il progetto richiede tempo"

Giornata silente almeno fino alle otto di sera, quella di ieri. Nella quale di fatto nulla è cambiato rispetto alle ventiquattr’ore precedenti, nulla si sa di più riguardo il serrato confronto negli spogliatoi avvenuto immediatamente dopo il fischio finale del match con Verona, un comunicato della società ha rinnovato la fiducia a Francesco Petrella senza mai nominarlo. "Un progetto come questo richiede tempo, fatica, sacrifici e lavoro, ed è esattamente quanto intendiamo mettere in campo nonostante le difficoltà e con ancora più dedizione rispetto a quanto fatto fin qui" si legge.

Il campo. La crisi di Modena è sotto gli occhi di tutti, ma è molto complicata da spiegare. Dopo quattro successi consecutivi in campionato, la formazione gialloblù si è presentata alla sfida con Piacenza del 26 dicembre fiduciosa. È arrivata una sconfitta per 0-3, molto ampia nei parziali ma preventivabile, contro una delle pretendenti allo scudetto. Bruno e compagni non sono riusciti ad assorbirla, hanno gettato alle ortiche il primo set con Milano nel match successivo, poi hanno ceduto di schianto, dando timidi segnali di risveglio solo nel set di apertura a Perugia il 4 gennaio. Fanno 12 set persi consecutivamente, uno finito ai vantaggi, sette persi con oltre sei lunghezze di distacco dagli avversari. Uno schianto. Perché? Cosa è cambiato nella testa e nel braccio dei giocatori in un lasso di tempo così breve?

La società. Cosa bolle nella pentola di Giulia Gabana e dei due fratelli Storci, che hanno indirizzato gli ultimi due comunicati molto più ai tifosi che alla stampa? Come mai oltre ventiquattr’ore di tempo prima di confermare la fiducia allo staff tecnico? L’impressione è che le granitiche certezze ribadite a più riprese tra maggio e dicembre siano vacillate dentro i corridoi del PalaPanini, e in questo forse c’entrano anche le opinioni di una piazza che sta criticando aspramente il progetto.

I rumors. Il nome di Alberto Giuliani come possibile sostituto di Petrella circolava già da domenica notte, ieri si è aggiunta la voce, senza alcun riscontro, di presunte dimissioni presentate da Petrella proprio durante la riunione negli spogliatoi post gara. Il coach era regolarmente al lavoro ieri mattina, Modena non ha ritenuto opportuno smentire le voci immediatamente.

Il comunicato. Verso le ore 20 è arrivato il comunicato della società, tramite il sito di Lega, un orario fruibile per social e web, non certo per tele e radio giornali (già chiusi, non hanno potuto darne notizia), mentre le redazioni dei quotidiani hanno dovuto reimpostare le pagine. Comunicato rivolto ai tifosi quindi ("compendiamo perfettamente ognuno di voi") che conferma fiducia a giocatori e staff: "Ci siamo fortemente indirizzati verso un orizzonte di lungo periodo un obiettivo molto ambizioso per i tempi di sviluppo che un progetto incentrato su staff e giocatori giovani necessariamente richiede. Abbiamo perso la rotta e dobbiamo ritrovarla: ognuno di noi ne è pienamente consapevole e siamo incessantemente al lavoro. Sapevamo che ci sarebbero state delle difficoltà, ma l’entità delle stesse non è mai del tutto chiara fino a che non ci si trova ad affrontarle: oggi ci siamo in mezzo e abbiamo scelto di affrontare questo momento uniti dagli obiettivi che ci siamo posti".