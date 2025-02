Valsa Group, c’è Taranto: "Vogliamo vittoria e playoff"

In una gara in tutto e per tutto simile a quella di domenica dove a capitolare era stata la Valsa Group, la Sonepar Padova ha vinto 3-2 anche sulla Cucine Lube Civitanova nel recupero della prima giornata di ritorno andato in scena giovedì sera. Una vittoria che serra di più i ranghi per un posto nei playoff, anche se i veneti andranno prima a far visita a Verona e poi ospiteranno Trento, due squadre di altissima fascia che lottano ancora per una posizione importante in vetta alla classifica.

Parimenti Grottazzolina, l’altra squadra assieme alla Sonepar che può ancora insidiare l’accesso ai playoff dei gialloblù, sarà impegnata domani con Piacenza e domenica prossima sul campo della Lube. La Valsa Group potrebbe arrivarci col fiatone, a questi benedetti playoff, ma potrebbero anche non servire punti alla causa, anche se è sempre meglio farne e una vittoria da tre darebbe ai gialloblù la matematica certezza di raggiungere l’obiettivo.

Cosa ne pensa, coach Giuliani?

"C’è bisogno di fare punti, perché la squadra è consapevole di dover dare sempre il massimo. Un match da affrontare con grossa determinazione perché abbiamo in testa l’unico obiettivo, quello dei playoff, e dobbiamo fare di tutto per garantircelo con una bella vittoria".

La vittoria di Padova nel recupero cambia qualcosa?

"No, non sposta molto. Io guardo sempre il mio campo e la mia squadra. Forse è una conferma che Padova gioca bene a pallavolo, ma lo sapevamo già, così come sappiamo che Taranto è una buona squadra".

Come avete lavorato in settimana, soprattutto sul servizio?

"Come sempre, quello di Padova, i 33 errori al servizio, l’ho catalogato come un episodio su un campo nel quale è difficile battere anche perché le misure del palazzetto sono diverse dalle nostre. Un episodio che non ci deve distogliere da quello che di buono stiamo facendo dai nove metri".

Taranto che avversaria sarà? "Taranto è in un momento nel quale gira tutto a mille, stanno giocando bene: stanno servendo molto bene, il gioco di primo tempo è una situazione che ci creerà sicuramente problematiche se non riusciremo a contenerlo con la qualità al servizio".

Reagire ai momenti negativi, è questo il passo che manca ancora?

"Più che momenti negativi parlerei di momenti in cui manca la continuità, è l’assenza di continuità che toglie a questa squadra quello che potrebbe essere il suo reale valore".