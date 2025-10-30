Valsa Group, colpaccio a Piacenza. La seconda vittoria sa di conferme

Come a Milano, dirà qualcuno, ma con un finale diverso. Facciamo così: pari e patta, dato che stavolta Modena torna a casa da un campo difficile coi tre punti ma lo fa (anche) grazie all’emorragia di errori avversari proprio sul più bello, e proprio dal servizio.

A Piacenza matura una vittoria che sa di conferme, almeno parziali: riprova del fatto che la nuova Valsa Group è una squadra che ha anche dei difetti, come si suol dire, ma i punti se li va a prendere e gioca con uno stile a tratti già inconfondibile. Tizi-Oualou è un palleggiatore con tutti i limiti tipici della giovinezza, ma nelle quasi due ore di battaglia al PalaBanca dimostra anche di avere le idee molto chiare soprattutto sull’uso dei centrali, e vince di carattere un duello che sul fronte dell’esperienza non avrebbe mai potuto disputare contro il veterano Dragan Travica scelto da coach Boninfante al posto dell’acciaccato Paolo Porro.

La partita è stata vinta da Modena d’impeto, in una prima fase, e di pura sofferenza nella seconda: avanti 18-20 nel terzo set e poi rimontata, avanti addirittura 16-20 nel quarto e poi di nuovo rimontata, la Valsa ha dato fondo a quasi tutto il suo serbatoio di talenti dalla panchina pescando, stavolta, un jolly inedito: Arthur Bento, il talentuoso ma sin qui marginale brasiliano che, chiamato in causa per un Davyskiba irriconoscibile in attacco, ha chiuso il quarto parziale il match con due ottime ricezioni, una difesa, una battuta al fulmicotone e soprattutto il punto della staffa, schiantato con saggezza sulle mani del muro alla seconda rigiocata.

MVP della contesa è però Paul Buchegger, partito con la marmitta ingolfata al pari del bielorusso e invece capace di rialzare la testa proprio nel quarto set, nel quale ha confezionato ben 6 sei suoi 15 punti totali. Di là da rete, tra prove ed errori, si è vista rifulgere la stella di Efe Mandiraci, quattro ace alla fine e gli stilemi del campione; ma proprio il fatto che Modena lo abbia domato senza un Vlad di pari livello dalla sua parte rafforza la sensazione che il bello di questa Valsa Group sia ancora (quasi) tutto da vedere.