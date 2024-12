Valsa Group Contro la prima non è una disfatta

di Alessandro TrebbiPERUGIAFinisce come doveva finire, con Perugia a vincere da tre e col numero minimo di parziali, un match nel quale Modena è stata avanti per tutto il secondo set e per larghi tratti del terzo, arrivando a un soffio dal rimettere in piedi anche il primo. Un passo avanti rispetto a Grottazzolina, perché Modena ha tenuto testa alla prima della classe, ancora imbattuta, concedendosi qualche speranza per il quarto di finale di Coppa Italia. Ci sono però gli ‘anche se’: il primo riguarda proprio i campioni d’Italia, che come capita con quasi tutti gli avversari, hanno giocato un po’ al gatto col topo, accelerando quando doveva soprattutto nel concitato finale di secondo set; l’altro è sulla formazione di Modena, ancora una volta cambiata, con dentro Mati per Anzani nel sei più uno titolare e confermati Gutierrez e Davyskiba come schiacciatori, entrambi alla fine insufficienti. Il dato più significativo è proprio questo: Giuliani ha scelto la sua coppia di martelli titolare, escludendo Tommaso Rinaldi e tenendoselo soltanto come jolly a partita in corso. Per il resto ottime indicazioni da un Buchegger che ha potuto giocare col braccio sciolto e prestazione di spessore anche per Sanguinetti, coadiuvato da un Mati che ha sfruttato bene l’occasione concessagli dal tecnico. Ora testa alla Coppa Italia, in un match, lunedì alle 20.30, da dentro o fuori che metterà più pressione sulle spalle di Perugia.

La partita. Giuliani butta Mati nella mischia accanto a Sanguinetti, in un match che vede Perugia subito avanti 15-11. Muro e ace di Mati per il -2, ma Ihikawa segna il 20-16, poi arriva la chiusura 25-22, con una piccola rimonta sul servizio ancora di Mati e Gutierrez che ha in mano la palla del -1: murato da Plotnytskyi, mvp per distacco del match. Modena riparte convinta nel secondo, un doppio ace di Davyskiba segna l’8-10. Ace di Buchegger per il 17-19, Loser pareggia a 20 in un set dominato da Davyskiba nel quale entra Rinaldi per Gutierrez. Modena avanza 22-23 e poi 23-24 e ancora 24-25 con Sanguinetti. Dopo due set ball gialloblù arriva l’ace di Giannelli, tra Davyskiba e Federici, rientra Gutierrez che Perugia contiene, chiudendo con Plotnytskyi 27-25. Buchegger porta Modena avanti anche nel terzo (6-8), Sanguinetti ferma Plotnytskyi per il 9-12. Perugia pareggia ancora col suo martello ucraino a quota 14 poi arriva un rosso alla panchina per il 16-14. Ancora un ottimo Buchegger trova l’ace del 19-19, ma Perugia da lì si allontana: 21-19, poi 23-20 con l’errore di Davyskiba che precede il 25-21.