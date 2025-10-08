Valsa Group, Ikhbayri:: "Noi tra le prime quattro"

È un Ahmed Ikhbayri tornato molto combattivo dall’estate che l’ha visto esordire, e mettersi in ottima luce, al Mondiale vinto poi dall’Italia nelle Filippine. Un Mondiale nel quale per la Libia è stato il migliore in campo e che gli ha reso le idee ancora più chiare sul suo futuro, iniziato con 15 punti e un virtuale titolo di mvp al torneo Parenti giocatosi nel weekend al PalaPanini. "Voglio giocare di più rispetto alla scorsa stagione" è l’avvertimento amichevole al compagno di reparto, Paul Buchegger, e poi lo sguardo plana anche sulle ambizioni di Modena: "Lo scorso anno siamo arrivati nelle sei – racconta l’opposto – quest’anno spero saremo tra le migliori quattro".

Ikhbayri, come sta?

"Sto bene e vedo bene la squadra".

Le prime indicazioni le ha avute dal memorial Parenti

"Sì abbiamo giocato le prime partite, ma è in queste ultime due settimane prima dell’esordio a Milano che daremo il massimo per presentarci al via nella miglior condizione possibile". Cosa spera per la prossima stagione?

"Spero che la stagione sia migliore rispetto a quella scorsa" Un obiettivo?

"Spero davvero che possiamo essere tra le migliori quattro".

E a livello individuale?

"Per me stesso mi aspetto le stesse cose che mi auguro per la squadra: di essere più forte, di crescere, di risultare sempre più utile al gruppo e aiutarlo". Quindi vorrebbe anche stare in campo di più?

"Certo, voglio giocare di più rispetto a quanto ho fatto lo scorso anno".

Che esperienza è stata la sua ai Mondiali?

"Molto bella per tutto il gruppo. Era la seconda volta della Libia ai Mondiali. Abbiamo imparato molto, spero che potremo essere anche nella Vnl e partecipare ai prossimi Mondiali, per salire di posizioni nel ranking".

Torniamo di nuovo a Modena: che impressione ha avuto dei due palleggiatori?

"C’è stata subito un’ottima chimica con entrambi, fin dal primo allenamento. Sono ragazzi con cui mi trovo molto bene, sono tra i migliori palleggiatori delle loro nazioni, come dimostrano le convocazioni in nazionale, e ovviamente della SuperLega". Che tipo di alzatori sono? "Non ho troppi termini di paragoni, ma sono ottimi palleggiatori: lo dimostra anche la loro immediata capacità di adattamento, hanno preso subito in mano gli schemi d’attacco, la misura delle alzate per gli schiacciatori".