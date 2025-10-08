Acquista il giornale
Valsa Group, Ikhbayri:: "Noi tra le prime quattro"

Volley SuperLega Le parole dell’opposto di ritorno da un ottimo Mondiale "Voglio giocare di più rispetto allo scorso anno, la squadra deve crescere".

di ALESSANDRO TREBBI
8 ottobre 2025
Luca Tauletta, Ahmed Ikhbayri e la partnership con Cat Ricambi

Luca Tauletta, Ahmed Ikhbayri e la partnership con Cat Ricambi

È un Ahmed Ikhbayri tornato molto combattivo dall’estate che l’ha visto esordire, e mettersi in ottima luce, al Mondiale vinto poi dall’Italia nelle Filippine. Un Mondiale nel quale per la Libia è stato il migliore in campo e che gli ha reso le idee ancora più chiare sul suo futuro, iniziato con 15 punti e un virtuale titolo di mvp al torneo Parenti giocatosi nel weekend al PalaPanini. "Voglio giocare di più rispetto alla scorsa stagione" è l’avvertimento amichevole al compagno di reparto, Paul Buchegger, e poi lo sguardo plana anche sulle ambizioni di Modena: "Lo scorso anno siamo arrivati nelle sei – racconta l’opposto – quest’anno spero saremo tra le migliori quattro".

Ikhbayri, come sta?

"Sto bene e vedo bene la squadra".

Le prime indicazioni le ha avute dal memorial Parenti

"Sì abbiamo giocato le prime partite, ma è in queste ultime due settimane prima dell’esordio a Milano che daremo il massimo per presentarci al via nella miglior condizione possibile". Cosa spera per la prossima stagione?

"Spero che la stagione sia migliore rispetto a quella scorsa" Un obiettivo?

"Spero davvero che possiamo essere tra le migliori quattro".

E a livello individuale?

"Per me stesso mi aspetto le stesse cose che mi auguro per la squadra: di essere più forte, di crescere, di risultare sempre più utile al gruppo e aiutarlo". Quindi vorrebbe anche stare in campo di più?

"Certo, voglio giocare di più rispetto a quanto ho fatto lo scorso anno".

Che esperienza è stata la sua ai Mondiali?

"Molto bella per tutto il gruppo. Era la seconda volta della Libia ai Mondiali. Abbiamo imparato molto, spero che potremo essere anche nella Vnl e partecipare ai prossimi Mondiali, per salire di posizioni nel ranking".

Torniamo di nuovo a Modena: che impressione ha avuto dei due palleggiatori?

"C’è stata subito un’ottima chimica con entrambi, fin dal primo allenamento. Sono ragazzi con cui mi trovo molto bene, sono tra i migliori palleggiatori delle loro nazioni, come dimostrano le convocazioni in nazionale, e ovviamente della SuperLega". Che tipo di alzatori sono? "Non ho troppi termini di paragoni, ma sono ottimi palleggiatori: lo dimostra anche la loro immediata capacità di adattamento, hanno preso subito in mano gli schemi d’attacco, la misura delle alzate per gli schiacciatori".

