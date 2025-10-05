Valsa Group La prima vittoria è per Parenti

É iniziato ieri con le semifinali il trofeo memorial dedicato ad Andrea Parenti, in un PalaPanini con una buona cornice di pubblico tenendo presente che le partite erano e rimangono comprese nel carnet degli abbonati, comprese le finali di oggi che prenderanno il via dalle 16.30 con gli incontri che varranno il terzo posto. Nella prima semifinale che vedeva opposte la Verona di Christenson e di coach Fabio Soli alla Gas Sales Piacenza di Porro e Gutierrez: una partita tiratissima, molto equilibrata con set tirati e tanti cambi per provare varie disposizioni in campo. Il successo è andato a Verona col punteggio di 3-2 grazie ai 29 punti di Keita e ai 20 di Gironi. Seconda partita e appuntamento clou della serata alle ore 20, la partita della Valsa Group opposta alla Cuneo di Baranowicz e Zaytsev che dopo parziali tirati ha premiato i gialloblù che quindi domani si giocheranno la finale del torneo. Una partita interessante per coach Giuliani sopratutto per testare alcuni meccanismi in vista della prima di campionato fissata a Milano per lunedì 20 ottobre. Giuliani é partito con Tizi-Oualou opposto a Buchegger in diagonale principale, lanciando subito Porro e Anzani in sestetto titolare, il primo in diagonale con Davyskiba, il secondo al centro con Sanguinetti, con Perry libero, con Giraudo e Ikhbayri subito pronti per il doppio cambio. Un Porro apparso già in ottime condizioni ha trascinato i suoi per i primi due set, ben coadiuvato dai centrali, Anzani nel primo set e Sanguinetti nel secondo, e dalle fiammate di Davyskiba. Un appannamento nel terzo set é stato brillantemente superato poi per il 3-1 finale.

Come detto, oggi la giornata di finali: si parte alle 16.30 con Piacenza-Cuneo per il terzo posto, finalissima alle 19.30 con Verona-Modena per il primo Trofeo Memorial Parenti.