Valsa Group Modena: Ultima Settimana per la Qualificazione alla Coppa Europea

Le ultime due partite per arrivare all’Europa, una rincorsa che parte, o meglio riparte, al PalaPanini. É l’ultima settimana di gioco per la Valsa Group Modena, e finirla sabato 10 maggio vincendo e qualificandosi per una coppa europea darebbe alla sgangherata stagione 2024-2025 dei gialloblù tutta un’altra prospettiva e anche un’altra valutazione. Il primo di due eventuali scogli verso quello che rimane l’unico traguardo che De Cecco e compagni possono raggiungere é la Sonepar Padova di coach Jacopo Cuttini, rivelazione come sempre della stagione e capace di ribaltare tutti i pronostici sulla classifica finale del girone all’italiana che ha portato a queste semifinali a eliminazione diretta con un’ultima scintillante vittoria su Verona.

In quell’occasione Cuttini, che in questo girone finale ha fatto parecchi esperimenti in prospettiva futura, aveva schierato Falaschi al palleggio, Stefani opposto, Orioli e il futuro modenese Porro schiacciatori, Polo e Truocchio al centro e Toscani libero. Modena sembra avere l’unico dubbio nell’opposto da schierare. Lo scorcio di stagione sta dicendo chiaramente che il più brillante tra i due é Ikhbayri, ma Giuliani almeno inizialmente non dovrebbe derogare dalla diagonale principale titolare della stagione, ovvero De Cecco e Buchegger, con Gutierrez e Davyskiba come martelli, Anzani e Mati al centro e Federici libero, ma con Sanguinetti che scalpita.

La partita si giocherà come sempre su due direttrici: la prima é quella determinata dalla qualità della battuta di Modena, che dovrà salire di livello rispetto all’ultima uscita con Grottazzolina anche e soprattutto in prospettiva di un’eventuale finale che alzerà di molto il livello. In secondo luogo saranno gli errori a fare la differenza: in partite secche di questo tipo, dove comunque c’è una favorita, farne pochi é quasi sempre indice di successo.

L’inizio del match é previsto al PalaPanini per le ore 17.30, in contemporanea con l’altra semifinale che si giocherà all’Allianz Cloud di Milano tra la formazione di Roberto Piazza padrona di casa in virtù dell’ultimo rocambolesco turno del girone all’italiana e la Rana Verona, una partita dall’esito oltremodo incerto e che sicuramente gialloblù e Sonepar cercheranno di seguire con un orecchio al campo meneghino. Diretta su Dazn e Volleyballworld.tv. Come detto le due vincenti delle semifinali si giocheranno l’accesso alla prossima Challenge Cup in una gara secca sabato 10 maggio alle ore 20.30. Se passerà Modena avrà il vantaggio di giocarsi anche l’ultima chance in casa.