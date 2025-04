Valsa Group: Rush finale per la qualificazione alla Challenge Cup

È tutto apparecchiato per il rush finale della stagione della Valsa Group, un rush finale che vede De Cecco e compagni impegnati domani pomeriggio contro la Yuasa Battery Grottazzolina nell’ultima giornata del gironcino Challenge, che li vedrà in campo un’altra volta sicuramente almeno nelle semifinali dello stesso torneo e che negli auspici si protrarrà fino a sabato 10 maggio, giorno della finale del torneo che assegna quinto posto e qualificazione alla prossima Challenge Cup. I gialloblù si sono complicati la vita perdendo a Verona, ma il terzo set guadagnato ha comunque consentito loro di rimanere avanti per quoziente punti. Tradotto: tutto dipenderà ancora dalle mani e dalle braccia dei geminiani, che affrontano domani la cenerentola, sin qui, del girone, che si può però ancora qualificare alle semifinali con un incastro di risultati.

Giani avversario? Intanto chi si è già guadagnato la qualificazione alla prossima Challenge Cup è lo Zaksa Kedzierzyn-Kozle di coach Andrea Giani, che dopo una stagione di alti e bassi ha battuto l’Asecco Resovia nella spareggio per il quinto posto. Dopo la vittoria in casa per 3-1 in gara 1, lo Zaksa si è trovato sotto 0-2 nel match di ritorno, riuscendo però a recuperare e a completare la rimonta vincendo 3-2 anche la seconda gara, assicurandosi così un posto nella Challenge Cup 2025/2026.

Lube in finale. Intanto completando una rimonta straordinaria e sorprendendo tutti, la Cucine Lube Civitanova ha vinto gara 5 di finale scudetto contro la Sir Susa Vim Perugia aggiudicandosi così in un solo colpo la finale scudetto e la qualificazione alla Champions League del prossimo anno. Gara 1 tra l’Itas Trento di Soli e la Lube appunto si giocherà domani alle 18:30. Per i tifosi modenesi aumenta ancora di più il rimpianto di aver potuto godere per una sola stagione di Adis Lagumdzija, tra i migliori in campo nella serie di semifinale, e di aver visto partire dopo un anno soltanto e senza mai metterlo alla prova sul serio Mattia Boninfante, palleggiatore titolare dei marchigiani quest’anno, già condotti alla conquista della Coppa Italia.

Cuneo in Superlega. Infine la notizia tanto attesa dai tifosi storici del volley, compresi quelli acerrimi rivali di Modena, è arrivata: Cuneo è tornata in SuperLega, vincendo gara 2 della finale playoff contro Brescia, grazie anche ai 15 punti del modenese Giulio Pinali, rinato in questa stagione di A2 dopo il grave infortunio alla caviglia e la stagione tutta di recupero funzionale dello scorso anno sotto la Ghirlandina.