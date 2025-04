Valsa Group sfida Yuasa Battery Grottazzolina al PalaPanini per il quinto posto

Ultimo atto della fase all’italiana del gironcino che assegna il quinto posto: al PalaPanini è il più classico dei testacoda, con la capolista Valsa Group che ospita la Yuasa Battery Grottazzolina ultima in classifica per ora ma che ha ancora qualche speranza di raggiungere il quarto posto, ultimo utile per giocare le semifinali sabato 3 maggio. Semifinali che i gialloblù hanno già matematicamente in tasca, quindi l’obiettivo diventa più ambizioso, quello di conservare il primato dall’assalto di Verona (matematicamente è in bilico anche il secondo posto, ma ci vorrebbe davvero un crollo inatteso per far sì che sia la Rana che l’Allianz Milano superino Modena): solo una misera differenza punti, un quoziente di 1,11 per Modena e 1,08 per Verona, mantiene De Cecco e soci in vetta alla graduatoria, ma come detto la vetta è un obiettivo più che ambizioso da conservare perché vorrebbe dire che ogni residua partita per provare l’assalto alla Challeng Cup, Modena la giocherebbe in casa. Coach Alberto Giuliani ha più di un dubbio: la coppia alzatore-opposto titolare della stagione, quella composta da De Cecco e Buchegger, offre garanzie soprattutto in gare da dentro o fuori, ma nell’ultima uscita hanno entrambi balbettato giocando a discapito di Uriarte e Ikhbayri che da titolari o subentranti hanno invece sempre fornito ottime risposte. Probabile che Giuliani schieri l’argentino e l’austriaco, con Gutierrez e Davyskiba di banda. Al centro, vista l’ultima prestazione opaca di Mati e i tanti impegni del centrale toscano, impegnato anche nelle fasi finali dei tornei giovani Under 19, probabile che tornino Sanguinetti e Anzani, mentre il libero sarà Federici. Grottazzolina, la sorpresa della stagione in grado di battere tra le mura amiche la stessa Valsa Group in regular season, ha sperimentato nelle prime quattro giornate: potrebbero giocare Marchiani al palleggio, Petkovic opposto, Tatarov e Antonov di banda, Mattei e Cubito (Demyanenko non ha giocato l’ultima) al centro, con Marchisio libero. Una sfida che da un punto di vista tecnico e atletico i gialloblù hanno in pugno, ma che non va sottovalutata. In quest’ultima giornata, che si gioca tutta oggi, Milano ospiterà Cisterna alle 19:30 mentre Padova ospiterà Verona alle 17:30. Al PalaPanini l’arbitraggio sarà affidato a Carretti e Santoro e la diretta streaming sarà sempre sul Volleyballworld.tv. Sempre oggi, in diretta Rai Sport e Dazn, inizia anche la finale scudetto tra l’Itas Trentino di Fabio Soli e la Lube Civitanova di Mattia Boninfante: gara 1 avrà il fischio d’inizio alle 18:30.