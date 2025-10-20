Valsa Group, stagione al via. A Milano esordio ’trappola’

Finalmente si gioca. È stata una rincorsa lunghissima, tra le più estenuanti delle ultime stagioni: più di due mesi di preparazione per arrivare a oggi, inusuale lunedì d’esordio in campionato dettato dalle nuove regole Fivb che impongono tre settimane di stop tra fine dei campionati mondiali e inizio delle competizioni ufficiali per club. Allianz Milano-Valsa Group Modena è il match che apre la SuperLega di Anzani e compagni, test difficile per il campo e per la qualità delle formazioni che da sempre Roberto Piazza è in grado di imbastire, ma anche scontro non impossibile, con una formazione che è uscita indebolita (sulla carta) dal mercato. Da temere, la diagonale principale dell’Allianz, quella composta da Fernando Cachopa al palleggio, regista titolare del Brasile oggetto del desiderio di molti qualche anno fa, in estate preso da Monza, e da Ferre Reggers, opposto tra i migliori, già capace di 42 punti in due partite nell’ultimo torneo pre-campionato disputato da Milano, quello di Jesi. Proprio quell’ultimo torneo ha dato indicazioni grosso modo precise su quella che potrà essere la formazione schierata da Piazza: Cachopa-Reggers appunto in diagonale principale, Recine e Otsuka alle ali, con l’unico ballottaggio al centro tra Masulovic, Caneschi e Di Martino e Catania libero.

Più incertezza sulla formazione che verrà schierata da un Giuliani che ha ruotato tantissimo i suoi uomini nelle prove della vigilia: Tizi-Oualou e Buchegger dovrebbero essere sulla diagonale palleggiatore opposto, mentre di banda dovrebbero giocare Davyskiba e Porro, vedremo chi coi galloni dello schiacciatore vicino. Più incertezza al centro, anche per Modena: largo ai giovani (Sanguinetti, nella foto, e Mati?) o l’esperienza di capitan Anzani? Con Davyskiba-Porro in campo, il libero sarà Perry. Inizio del match all’Allianz Clourd di Milano alle 20 in una giornata che si gioca oggi per due terzi (domani Cisterna-Trento e Monza-Perugia, alle 20:30, la prima in diretta Rai Sport), arbitri Goitre e Brunelli, diretta su Volleyballworld.tv. Oggi Civitanova-Grottazzolina, Verona-Piacenza e Padova-Cuneo, tutti alle ore 20:30.