Valsa Group va a Verona ’Antipasto’ da non perdere

di Alessandro Trebbi

Come Modena viene da una vittoria convincente e corroborante dal punto di vista del morale, come Modena si è attrezzata per essere una delle outsider, una delle formazioni che possono dare fastidio alle grandi e inserirsi nelle lotte che contano con qualche exploit, come Modena da quest’anno, in un percorso iniziato già da un paio di stagione, sta tenendo alta l’asticella fisica, con una squadra molto dotata. La Rana Verona di Radoistin Stoytchev si prepara a essere un’avversaria molto ostica per la Valsa Group, in una seconda giornata di SuperLega nella quale l’anticipo tra le due formazioni gialloblù sarà un succoso antipasto per il resto delle partite.

Come detto, Verona viene dalla vittoria 3-1 sul campo di Taranto nella prima giornata e dovrà fare ancora a meno di Keita, bomber che si è infortunato alla spalla e che sarà fuori per qualche tempo. Che formazione manderà in campo Stoytchev? Probabilmente quella che ha finito il match in Puglia, ovvero Spirito al palleggio, Esmaeilnezhad opposto, rivelazione dello scorso match, Dzavoronok e Mozic alle ali, Mosca e Grozdanov al centro con D’Amico libero. Punti di forza? Muro e battuta sicuramente, ma anche la varietà delle soluzioni d’attacco, con Truhtchev pronto a entrare.

E Petrella, che formazione sceglierà? Difficile che Davyskiba possa partire come opposto titolare, ovvero nella tipologia di formazione utilizzata nel quarto e quinto set contro Milano, ma sarà anche difficile pensare di farlo ripartire in panchina. Si prenderà un turno di ‘riposo’ Juantorena, con Bruno al palleggio in diagonale a Sapozhkov, Rinaldi e Davyskiba alle ali, Sanguinetti e Stankovic al centro e Federici libero? Sicuramente per il tecnico di Modena c’è la consapevolezza di avere tante frecce al proprio arco (tra queste Brehme e Gollini, solo per citarne altre due, o Boninfante che può entrare a muro o al servizio) e di sapere che l’abbondanza, se ben gestita come contro Milano, può essere un tassello capace di ribaltare le partite, molto più che un elemento di confusione.

L’inizio del match, in anticipo rispetto al resto della giornata, è previsto per le ore 18 all’Agsm Aim Forum di Verona. Arbitri dell’incontro saranno Zanussi e Caretti, diretta in streaming su volleyballworld.tv e in radio su Unovolley (piattaforma Spreaker) e su Radio Pico. In anticipo oggi anche Trento-Taranto, il resto si gioca domani.