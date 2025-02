Valsa, l’ex Mazzone avvisa: "In salute e consapevoli"

È una società che sta crescendo, Cisterna Volley, e non soltanto in termini di risultati, costantemente in lotta per i playoff e per un posticino in Europa, ma anche in termini societari. Se domani infatti l’attenzione sarà tutta sul campo, oggi il Cisterna Volley vivrà in mattinata un evento significativo con l’inaugurazione della ‘Cisterna Volley Home’. Questo nuovo spazio rappresenterà il cuore pulsante del progetto sportivo e della passione che lega squadra e tifosi. La struttura ospiterà la sede direzionale del club, la biglietteria e l’official store, offrendo ai sostenitori un punto di riferimento che oggi non c’è e che non molte società possono vantare.

Tornando al campo, alla classifica e all’importanza capitale della sfida, Modena e Cisterna, rispettivamente settima e ottava, sono separate da un solo punto e vantano entrambe 6 vittorie e 11 sconfitte. Questo vuol dire che se Cisterna dovesse vincere 3-2 come nel match di andata, all’aggancio in fatto di punti seguirebbe il sorpasso perché i laziali avrebbero una vittoria in più.

Ecco perché la Valsa Group dovrà cercare una vittoria: per tenere dietro i pontini, ma anche per evitare che Padova o Grottazzolina si possano ulteriormente avvicinare, mettendo così a rischio la partecipazione stessa ai playoff, coi veneti che saranno ospiti di Monza. A fare le carte al match in casa Cisterna è un ex della partita, Daniele Mazzone: "Contro la Valsa Group Modena sarà una partita importante, la classifica dice che in campo si affronteranno due squadre con valori simili. Dovremo essere attenti al loro servizio, che può mettere in difficoltà tante linee ricezione, e dovremo essere bravi a risolvere situazioni complicate, perché sicuramente ce ne saranno. La squadra sta bene in questo periodo e soprattutto da un po’ di tempo si allena cosciente delle potenzialità che ha, delle opportunità che ha di entrare nei playoff e magari di entrarci sapendo di poter fare in ogni caso buone prestazioni".