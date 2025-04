Valsa, missione Europa. C’è l’imprevedibile Padova

di Alessandro TrebbiTorna in campo domani contro l’ultima ‘underdog’ capace di batterla la Valsa Group Modena, in un match di esordio del girone per il quinto posto che dirà molto sull’atteggiamento col quale i gialloblù affronteranno quest’ultima spiaggia per la qualificazione europea e che quindi potrà dare una visione anche sul futuro nella piccola competizione che chiuderà la stagione. Padova è squadra che, come ogni anno, unisce esperienza (leggasi Falaschi al palleggio) a gioventù esuberante e nuove scommesse. Tra queste il reinserimento in rosa di Alberto Polo, il giocatore che quattro anni fa a Piacenza era stato fermato e poi squalificato per doping (risultato positivo a un mix di meldonium e testosterone) e che scontata la sua squalifica è stato ceduto dalla Gas Sales Piacenza proprio alla sua società di origine, quella che l’ha lanciato, ovvero la Sonepar Padova con la quale tornerà in campo in un match ufficiale a oltre quattro anni di distanza dall’ultimo giocato. Il coach dei veneti, Jacopo Cuttini, ha analizzato il momento della squadra e le aspettative per questa fase della stagione: "La squadra sta rispondendo bene fisicamente. Abbiamo ripreso a lavorare in palestra con un’intensità importante, sia dal punto di vista fisico che tecnico. Dopo un periodo in cui i ritmi erano più bassi, li abbiamo rialzati e questo richiede uno sforzo notevole. Dobbiamo avere chiari i nostri obiettivi per questa fase. Il principale è dare spazio ai ragazzi che hanno avuto meno opportunità durante la stagione per vari motivi. C’è curiosità e tanta voglia di fare bene. È normale che, dopo una stagione lunga e intensa, ci sia un po’ di stanchezza, perché i campionati sono molto impegnativi e per raggiungere il nostro obiettivo della salvezza abbiamo dovuto spendere molte energie, soprattutto a livello nervoso, ma sono certo che faremo tutto il possibile per competere con le altre cinque squadre di SuperLega che affronteremo. So anche che il nuovo assetto crescerà di partita in partita, mostrando un livello sempre più alto nel corso della competizione".