Valsa, non fidarti di questa Taranto. La Lube c’è cascata e ha perso

Non sarà un match da prendere sotto gamba quello di domenica pomeriggio a Taranto, per una Valsa Group che vuole dare continuità al successo pieno raccolto contro Padova. La Prisma è infatti reduce dalla clamorosa rimonta contro la Lube, quando da uno svantaggio di 0-2 la formazione guidata in panchina da una vecchia conoscenza gialloblù, Dante Boninfante, ha rimontato fino al 3-2 finale che l’ha proiettata al decimo posto, ma a soli tre punti dal settimo di Modena.

"Una prestazione maiuscola – le parole del tecnico al termine della vittoriosa maratona –. Nonostante la situazione complicata, come assenze per un problema fisico, tanti ragazzi si sono prodigati per vincerla, e ce l’abbiamo fatta. È stato un grande riscatto rispetto alla partita precedente. Giocando una partita di qualità, con quello che abbiamo in questo momento, sapevo che ci saremmo divertiti e avremmo fatto divertire il pubblico. Nonostante un primo set iniziato in modo incerto, i ragazzi hanno risposto benissimo. Devono continuare con questa mentalità e i risultati arriveranno". A trascinare il giovane figlio d’arte Tim Held, autore di ben 25 punti. Proprio il capitano pugliese, assente domenica, Aimone Alletti presenta la sfida contro la Valsa Group: "La partita è delicata per entrambe le squadre, e contro Modena sono sempre sfide mai banali. Mi concentro sulla nostra metà campo: credo che dobbiamo affrontarla con la stessa cattiveria con cui abbiamo giocato domenica scorsa. Contro la Lube non è stata una partita tecnicamente buona da parte nostra. Held ci ha tenuto in vita, ma non ci siamo espressi al massimo del nostro potenziale sul piano tecnico. Abbiamo però fatto molto bene sul piano dell’agonismo e della cattiveria, che secondo me deve essere la nostra base di partenza. Se contro Modena riusciremo a ripetere una prestazione simile, migliorando anche l’aspetto tecnico, sarà sicuramente una partita molto combattuta. Spero di poterla portare a casa, lo speriamo tutti, ma la cosa più importante sarà confermare la stessa intensità agonistica".

Detto di Held, ottimo in tutti i fondamentali, tra le fila tarantine c’è anche un Gironi che sta cercando di trovare la propria dimensione in SuperLega, mentre l’altra prestazione maiuscola l’ha messa in campo il centrale D’Heer, con 12 punti e l’86% in attacco (numeri ‘alla Sanguinetti’) unito a cinque muri punto.