Valsa, occhio a Taranto. Mette in difficoltà le big

È ancora l’unica squadra senza vittorie in SuperLega, la prossima avversaria della Valsa Group Modena Volley ma, caso strano, non è l’ultima in classifica, dato che il posto di fanalino di coda è occupato dalla Farmitalia Catania che pure un match lo ha vinto. La Gioiella Prisma Taranto, da una decina di giorni affidata alle sapienti ed esperte mani di Ljubo Travica dopo l’esonero di coach Vincenzo Mastrangelo, è comunque formazione che è stata in grado di strappare punti anche a formazioni blasonate, vedi domenica la Cucine Lube Civitanova che ha seriamente rischiato di perdere contro i pugliesi, imponendosi soltanto 3-2 e 18-16 al quinto set.

Sono ben quattro infatti i tie-break giocati finora da Taranto (tutti persi sin qui), a dimostrazione di un’attitudine che la formazione di Filippo Lanza ha evidentemente nel dna. I 2-3 subiti dalla Gioiella Prisma sono maturati contro due big come Trento e appunto Lube, come a dire che i pugliesi sono in grado anche di alzare non poco l’asticella del loro gioco, e negli scontri diretti contro Padova e Cisterna, mentre un altro match nel quale la prossima avversaria di Modena ha saputo far sudare i propri rivali è stato quello casalingo contro la Sir Susa Vim Perugia, che ha strappato i tre punti dal PalaMazzola ma soltanto per 1-3 e dopo un’ora e mezza di gioco equilibrata prima di mollare gli ormeggi e aggiudicarsi 25-14 l’ultimo parziale. Le due bocche da fuoco principali di Travica sono lo schiacciatore cubano Gutierrez, classe 2001 dotato di grande saldo e ottima tecnica, e l’opposto statunitense Kyle Russell, che dopo un iniziale staffetta col modenese Lorenzo Sala sembra aver preso il primo posto nelle gerarchie di squadra. I due sono andati a segno rispettivamente con 21 e 22 punti all’Eurosuole Forum domenica. Più in ombra ultimamente Filippo Lanza, che pure come uomo d’equilibrio non può mai lasciare il campo.

Fanno parte della rosa anche gli esperti Aimone Alletti al centro e Marco Rizzo come libero, anche se il primo non sempre gioca per le buone prestazioni di Gargiulo, mentre la formazione di Travica sta cercando un palleggiatore e potrebbe trovarlo a breve in Saitta, uscito da Cisterna dopo l’arrivo di Baranowicz. Insomma, guardia alta: perché, come si dice nel golfo di Taranto, non si può perdere per sempre. E Modena non vuole certo essere la prima vittima.