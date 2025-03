Valsa per il settimo posto. A Milano l’addio di Piano

Una giornata particolare, questa domenica 2 marzo nella quale all’ultima regular season si somma, e si mette su un piedistallo decisamente diverso, l’addio di Matteo Piano al volley giocato. Un addio che non avverrà oggi pomeriggio, c’è ancora una lunga post season da giocare per la sua Allianz Milano, ma che alle 18 vedrà il suo momento ufficiale, deciso da società e giocatore per avere una data certa del commiato. Un giocatore che ha segnato un’epoca, anche un modo di approcciarsi al volley e al mondo esterno al volley e che, soprattutto, ha significato tanto per Modena, la piazza dove ha ottenuto i suoi successi più pesanti, dallo scudetto 2016 passando per le due Coppa Italia 2015 e 2016, per arrivare alla Supercoppa 2015 e a quella del 2016.

Sarà la cerimonia per Matteo Piano il momento più intenso di un match che significa ancora ‘il giusto’ per quel che riguarda la regular season ma che mette in palio ancora delle posizioni di rilievo: Modena non è ancora certa matematicamente del settimo posto, Milano ha ancora qualche remota possibilità di sopravanzare Piacenza al quinto. Non cambierà molto, nella sostanza, per nessuna delle due. Chi giocherà? Difficile pensare che Milano faccia a meno di Piano nel giorno della sua celebrazione, spazio quindi a Porro e Reggers in diagonale principale, a Kaziyski e Louati di banda, ma Otsuka è pronto tanto più che i lombardi ripartiranno proprio dal giapponese la prossima stagione, Piano e Schnitzer al centro e Catania libero per un Roberto Piazza che ha messo insieme un’altra stagione coi fiocchi.

Dall’altra parte della rete siederà in tribuna Meijs per far posto al neo arrivato Uriarte, per il resto formazione ormai solita con De Cecco e Buchegger in diagonale principale, Davyskiba e Gutierrez alle ali, Sanguinetti (o Mati) e Anzani al centro e Federici libero. Inizio del match alle ore 18 come per tutti gli altri match dell’ultima giornata con arbitri Giardini e Saltalippi. Queste le altre dell’undicesima di ritorno: Padova-Trento, Piacenza-Perugia (diretta Dazn), Taranto-Verona (diretta Dazn), Monza-Cisterna (diretta Rai Sport, decisiva sia per la salvezza che per il settimo e ottavo posto), Civitanova-Grottazzolina. A partire da domenica 9 marzo poi il via ai quarti di finale dei playoff, che quest’anno tornano al meglio delle cinque partite esattamente come semifinale e finale: la Valsa Group li inizierà fuori casa.

Matey Kaziyski. Così il campione bulgaro alla vigilia: "Contro Modena sono sempre belle partite. Noi abbiamo giocato la Champions martedì sera, ma abbiamo avuto il tempo per prepararci a dovere. Non sono preoccupato per le energie che avremo da mettere in campo".