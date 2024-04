Valsa, prima vittoria nel ’gironcino’. Cisterna battuta in due ore e mezza

Dopo due ore e mezza di battaglia non sempre indimenticabile arriva il primo successo nel gironcino Challenge per una Modena Volley certamente volitiva ma ancora zeppa di incertezze e inciampi, capace di farsi rimontare ben quattro vantaggi cospicui, riuscendo comunque a portare a casa tre dei quattro set di ‘spreco’ e quindi il successo al tie break contro una Cisterna che ha di fatto segnato le sorti dell’incontro con proprio servizio: nel bene (primo e quarto set) e nel male, soprattutto in un tie break da sei errori diretti dai nove metri. Coi risultati maturati dagli altri campi Modena è comunque penultima, dato che Padova ha annichilito 3-0 la Lube e Verona ha strappato un punto sul campo di Piacenza, ma la lotta per le semifinali è ancora apertissima. Basta avere la voglia dimostrata dai gialloblù soprattutto nel finale. Rispetto al match d’esordio contro Civitanova si è rialzato Sapozhkov, preda di errori grossolani ma anche capace di fatturare parecchio in una partita lunga e complicata, mentre Rinaldi ha balbettato in ricezione risalendo con l’attacco e Davyskiba, pur tra tante imprecisioni, ha saputo essere decisivo. La nota migliore? I 3mila del PalaPanini.

La partita. Falasca si affida a un massiccio turn over al contrario di Giuliani che manda in campo la stessa formazione di partenza vista a Civitanova. Sapozhkov domina il cambiopalla, inizio equilibrato, i gialloblù avanzano con due ace, ma dal 22-18 si passa improvvisamente al 22-23 sul servizio di Czerwinski. La Valsa Group completa la frittata con l’errore in P1 di Sapozhkov: 23-25. Nel secondo Davyskiba propizia il 18-13, poi Modena avanza ancora prima di tornare a incepparsi a quota 22 come nel set precedente, stavolta sul servizio di Baranowicz: da 22-16 a 22-22. Per fortuna Cisterna non è il Brasile, chiusura 25-23 Valsa Group. I gialloblù partono più forte nel terzo, vanno avanti, poi ancora lo stesso copione: da 20-17 a 20-22. Brehme pareggia, Davyskiba fa 24-23 e poi anche 26-24. Il quarto set vede i laziali portarsi avanti da subito, con la Valsa Group che spreca più di un’occasione per il pareggio prima di cedere all’ace di Czerwinski (20-23) e alla chiusura dello stesso opposto 23-25. Modena va 6-2 nel quinto, Bayram rimonta a suon di ace (6-6), il servizio di Cisterna s’inceppa e Stankovic mura la P1 avversaria (11-8). Chiudono Rinaldi e l’ace di Stankovic 15-10.