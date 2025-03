Valsa "Squadra matura e il pubblico aiuterà"

Gara 1 ha dei playoff ha riacceso in Modena una speranza che sembrava sopita da una stagione sgangherata, senza acuti. Se andare oltre i sogni e i limiti sarà possibile lo si capirà domani, in un PalaPanini vestito a festa che cercherà di superare il record di presenze stagionali, con già oltre 1500 biglietti venduti. "Sono sicuro che la competenza di chi segue il volley a Modena ci aiuterà, hanno capito il momento e sono certo che il nostro pubblico ci darà una grossa spinta" commenta coach Alberto Giuliani alla vigilia di un match al quale la Valsa Group si approccia, però, con qualche acciacco di troppo e dopo una settimana non semplice per quel che riguarda gli allenamenti.

Giuliani, problemi a parte, l’impressione da fuori è che la differenza non sia poi così grande tra Modena e Perugia "La sensazione è che siamo migliorati in continuità e questo ci porta a giocare meglio, ma di fronte abbiamo una squadra che praticamente non perde mai, ci apprestiamo a essere di nuovo sfidanti per capire se quei piccoli passettini che facciamo ogni volta ci abbiano portato ancora più vicino".

Che settimana di allenamenti è stata? "Non bellissima, abbiamo degli acciacchi coi quali dobbiamo convivere da un po’ di tempo, ma abbiamo fatto il massimo coi giocatori che abbiamo a disposizione, cercando di limare qualcosa soprattutto nella gestione della nostra fase break". A proposito di acciacchi: come sta Sanguinetti? "Sanguinetti è in recupero. Ma ci vuole tempo".

Va comunque sottolineata la crescita della squadra... "La maturazione è un merito che ho riconosciuto sempre a questa squadra e a questi ragazzi, che non hanno mai mollato, non hanno mai tirato i remi in barca. Siamo arrivati ormai a 147 allenamenti stagionali, fatico a ricordarne qualcuno ‘sbagliato’. Forse un paio, in cui abbiamo avuto un atteggiamento non giusto, ma i ragazzi hanno sempre dato tutto".

Quindi, cosa serve per mettere a terra quel pallone in più che sabato scorso è mancato? "Cosa ci serve? Che Colaci magari non prenda quell’ultima copertura. Sto scherzando ovviamente, noi faremo il nostro e loro faranno il loro, l’importante sarà cercare di essere lucidi nei momenti caldi e nelle situazioni complicate".