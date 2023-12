Valsa Trento è al completo e in grande forma

É una Trento al completo e in splendida forma quella che si appresta ad affrontare Modena dopo la vittoria con Tours e il successo sulla Lube tra Champions e campionato. Dopo tre giorni di allenamenti, coach Fabio Soli ha concesso l’intera giornata di giovedì libera all’Itas: il tutto in una programmazione utile per ricaricare le pile prima di sostenere la doppia trasferta Modena-Rzeszow, in un calendario sempre più fitto ora che la Champions é iniziata a pieno ritmo.

Il ‘programma di viaggio’ del coach di Baggiovara prevede sabato mattina la partenza per l’Emilia, ma dopo il match del PalaPanini la squadra non rientrerà a Trento, proseguirà invece direttamente il proprio viaggio alla volta della Polonia, dove giungerà lunedì pomeriggio con un volo aereo diretto Bologna-Cracovia. In entrambe le partite Fabio Soli dovrà fare a meno dell’opposto Gabriele Nelli, che sta recuperando da un risentimento al ginocchio destro accusato negli ultimi giorni. Le sue condizioni verranno valutate gradualmente, giorno per giorno, nel corso della prossima settimana.

Modena, con 82 partite, è il secondo avversario affrontato più volte da Trentino Volley nella sua ultra ventennale storia: solo Civitanova (96) ne conta di più. Il confronto nel passato ha anche assegnato titoli; sono 5 le finali giocate contro dai due Club: playoff Scudetto 2015, Supercoppa 2018 e 2015, Coppa Italia 2014 e 2015 (quattro vittorie emiliane ed una trentina). Il bilancio complessivo è però favorevole al Club di via Trener per 48-34, anche grazie a dieci vittorie negli ultimi quindici incontri giocati.

Il primo confronto assoluto si disputò proprio al PalaPanini di Modena il 29 ottobre 2000, con vittoria casalinga per 3-0 nel segno di Vigor Bovolenta (13 punti con 8 muri vincenti). Nella sua storia Trentino Volley ha vinto diciannove delle trentanove partite ufficiali giocate in casa di Modena, comprese le ultime due.

Negli ultimi due confronti fra Trento e Modena, una battaglia nei quarti di Coppa Italia il 28 dicembre a Modena (1-3 con parziali di 25-17, 26-28, 22-25, 20-25) e una vittoria nettissima di Trento nell’ultima di regular season il 12 marzo a Trento (3-0 con parziali di 25-18, 25-20, 25-22).