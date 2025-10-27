Valsa, una vittoria scacciapensieri. Bottino pieno al debutto in casa

di Alessandro TrebbiUna vittoria piena per scacciare i pensieri e passare una settimana senza pressione sulle spalle, quella ottenuta nella serata di ieri da una Valsa Group che ha domato la Vero Volley Monza con una prova concreta, tornando ad aprire il PalaPanini dopo cinque mesi e mezzo di chiusura in un clima tiepido (meno di 3000 le presenze) ma accogliente e corroborante per Tizi-Oualou e soci. Dominatore dell’unico momento caldo del match Vlad Davyskiba, con due ace consecutivi che hanno messo in ghiaccio i tre punti Valsa, fondamentali. Ma è tutta la squadra che ha girato a mille e concentrata, basti pensare al dato degli errori: 16 ieri sera, contro i 43 del match precedente a Milano. Una casella su tutte, quella della battuta: 9 ace a fronte di soli 12 errori, quasi tre volte in meno rispetto a lunedì scorso. Unica piccola nota stonata quella di Sanguinetti all’interno di un’orchestra che ha girato a mille sorretta dalle altissime percentuali di Buchegger e Davyskiba, ben innescato da uno Tizi-Oualou che ha già conquistato il tempio del volley. Il tutto in un contesto simile a quello dell’Allianz Cloud: due primi set dominati e un terzo in bilico, che i gialloblù, però, questa volta, hanno saputo far proprio col carattere dei giorni migliori e di un leader ritrovato, Davyskiba appunto. Avvio equilibrato e combattuto, entra Anzani e Modena passa avanti: 19-16. La formazione di Alberto Giuliani continua a spingere e porta a casa il primo set col pallonetto vincente di Mati. Modena comincia forte anche nel secondo parziale con l’ace di Tizi-Oualou per il 7-5. I tre ace consecutivi di Davyskiba valgono il 23-15 con i padroni di casa in controllo. L’attacco di Buchegger chiude un set senza discussione, mentre nel terzo parziale Monza prova a reagire al doppio svantaggio: l’ace di Atanasov vale l’11-15. Gli ospiti si mantengono avanti, ma Modena rientra in partita con l’ace di Ikhbayri: 22-22. Monza va a due set point poi, come detto, ci pensa Davyskiba prima che a chiudere sia il muro di Porro. Ora la testa può andare al terribile distico: prima la trasferta di Piacenza, mercoledì, poi il big match casalingo del 2 novembre con Perugia.CLASSIFICA. Trento e Verona 6, Perugia 5, Civitanova, Modena e Cuneo 4, Piacenza 3, Milano e Padova 2, Monza, Grottazzolina e Cisterna 0.