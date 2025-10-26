Verona è troppo forte. Grottazzolina ci prova

Yuasa Grottazzolina 0Rana Volley Verona 3

Yuasa Battery: Golzadeh 11, Magalini 7, Cubito, Vecchi, Falaschi, Stankovic 3, Pellacani 1, Petkov 4, Petkovic, Fedrizzi 2, Marchiani, Korpivica, Tatarov 6, Marchisio (L1). All Ortenzi

Rana Volley: Cortesia 9, Valbusa, Gironi, Planinsic, D’Amico (L2), Keita 9, Sani 4, Christenson 2, Bonisoli (l2), Glatz, Vitelli 7, Darlan 13, Mozic 13. All. Soli

Arbitri: Canessa-Salvati

Parziali: 21-25 (26’), 17-25 (25’), 20-25 (24’)

Davanti a 1550 spettatori la Yuasa cede il passo nell’esordio casalingo al cospetto di una Rana Volley Verona micidiale nei fondamentali d’attacco, partendo dal primo in assoluto ovvero il servizio: ben 11 ace in tre set di cui 10 nei primi due, hanno avuto il merito di mettere in grande difficoltà la Yuasa Battery. Ci ha provato Grotta ma contro questa Verona era tutto assolutamente complicato anche se nei momenti chiave è mancato il killer istinct. Non c’è Petkovic ancora per la Yuasa, alle prese con un problema al ginocchio: Golzadeh è subito titolare con Fedrizzi e Magalini in banda. Formazione tipo per Verona che non ha Zingel ma per il resto può contare su Keita, Mozic e Darlan come bocche da fuoco principali, anche dai nove metri. E proprio li è la chiave del primo parziale: al servizio arrivano ottimi break per Verona che prende anche quattro lunghezze spingendo alla grande dai nove metri, difficile giocare senza palla vicino a rete per Grotta che però non molla e si riporta sotto grazie anche a Golzadeh in attacco (per lui 83% nel set) ma il turno di Cortesia in battuta spariglia le carte e vale il 21-25 finale. E la questione legata al servizio di Verona rimane e si accentua anche nel secondo set con i veronesi che piazzano 6 ace e costringono la ricezione della Yuasa al 21% di perfette. Prova a tenere la Yuasa ma c’è assolutamente poco da fare e si chiude anche il secondo set. In avvio di terzo set c’è Tatarov dall’inizio per Fedrizzi in banda per la Yuasa. Parziale che ricorda molto il primo per lo sviluppo. Con Verona che scappa avanti, tirando tantissimo dai nove metri e la Yuasa che riesce quasi ad impattare a metà parziale grazie al turno in battuta di Tatator. Verona rischia l’aggancio ma poi alza nuovamente il muro "mondiale" di Sani che indirizza verso il 20-25 finale un match che ha visto Verona sempre in gestione e controllo della gara partendo dal servizio e poi blindando il tutto in attacco.

Roberto Cruciani