Verona sconfitta a Grottazzolina: infortunio di D'Amico e calo di concentrazione

È una Verona che non si aspettava questa battuta di arresto quella che è uscita sabato sera senza punti dal campo di Grottazzolina dopo aver dominato il primo set, calando vistosamente man mano che il match scorreva via anche per l’infortunio alla caviglia che ha tolto dal campo il libero D’Amico. "A prescindere dall’infortunio – non accampa scuse coach Dario Simoni – abbiamo giocato molto bene il primo set e forse abbiamo pensato fosse tutto facile. Ma quando si scende in campo in SuperLega non c’è niente di facile. Abbiamo iniziato a lasciare dei punti di vantaggio a Grottazzolina, ci siamo complicati la vita e alla fine l’hanno spuntata loro con merito, così non va bene".

È un Simoni deluso, che non si aspettava una battuta d’arresto del genere dopo che la Rana si era ripresa molto bene dalle scoppole dei quarti di finale scudetto. E Modena? "Dobbiamo rimettere ‘la testa a posto’, contro Modena dovrà cambiare l’approccio sia dell’allenamento che della partita. Dobbiamo essere più motivati e concentrati, avrei preferito che questa caduta non fosse mai arrivata, ma dobbiamo muoverci a cambiare".

Rok Mozic, capitano degli scaligeri che è tornato finalmente a pieno regime, è più ottimista del suo allenatore: "Intanto mi dispiace per l’infortunio di D’Amico, ci siamo scontrati su una freeball, una situazione di gioco inusuale per infortuni così. Sulla partita, in generale abbiamo sofferto in ricezione, ma forse è meglio perdere adesso che più avanti. Già mercoledì abbiamo una partita in casa con la quale rientrare in campo con la nostra mentalità positiva e il nostro ritmo per portare a casa una vittoria e poi andare a chiudere i conti col gironcino a Padova".

a.t.