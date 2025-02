Versiliesi alla conquista dell’Emilia. Upc a Parma, il Vp va a Modena

Serie B. Dopo l’aggancio della settimana scorsa, inizia il testa a testa tra Upc Sdh e Lupi Santa Croce. Nella 17ª giornata (2ª di ritorno) del girone D, i camaioresi saranno impegnati nella trasferta di Parma contro Isomec Inzani, oggi alle 17,30 al PalaCasalini (arbitri Bettini-Ugolotti). Ultima contro prima, in una sfida da aggredire fin dalle prime palle per continuare a coltivare il sogno che sta maturando. Nel frattempo, Santa Croce ospiterà il Cus Genova, squadra che ha ritrovato una buona salute dopo un avvio complicato.

Serie B1. E parlando di buona salute, non può non venire in mente il Vp Canniccia, 7 punti nelle 3 partite disputate fin qui nel 2025, frutto di due vittorie e un ko in extremis. Nella 15ª giornata (2ª di ritorno) del girone B, le versiliesi scendono in campo alla Guarini di Modena oggi alle 17,30 (arbitri Visalli-Scavilla). Un test ostico, dunque, che vedrà le versiliesi opposte a una delle dominatrici del girone.

Serie C. È una bella sfida quella che attende l’Oasilido nella 18ª del girone B: al Pardini domani alle 18 (arbitro Lombardi) arriva Porcari, seconda della classe.

Serie D (femminile). Programma aperto dal Vp Volley, impegnato nell’anticipo contro Invicta Grosseto; oggi tocca alla Jenco, che alle 21 al Galilei ospita Castelfranco (dirige Piana).

Serie D (maschile). Partita tosta per l’Upc che stasera alle 21,15 alla Gaber ospita Borgo Rosso (arbitra Piras).