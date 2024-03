Verso la gara dei playoff. L’Itas perde il regista. Infortunio per Sbertoli

Focus su Piacenza, certo, ma all’orizzonte c’è anche e soprattutto gara 1 dei quarti playoff, mercoledì 6 marzo alle ore 20:30 al Pala Trento di via Trener. Modena ha un occhio sul Po e uno sull’Adige in questo inizio di marzo carico di aspettative e di frenesia per il futuro.

Qui Trento. Prima la società di Bruno Da Re, flagellata da un infortunio serio e preoccupante nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League vinta contro Berlino 3-0 con realtivo approdo alle semifinali contro la Lube: Riccardo Sbertoli, regista dell’Itas e della nazionale, si è infatti procurato una frattura scomposta della falange prossimale del quinto dito della mano sinistra. I tempi di recupero sono tutti da valutare e nel frattempo scadrà martedì l’ultima finestra di mercato per andarsi a prendere un giocatore che non abbia giocato in Italia in stagione: i nomi sulla lista sono pochi, ma alcuni buoni, come Janusz, Todorovic, Saitta. L’Itas interverrà sul mercato o inizierà i play off con Acquarone, l’attuale secondo, sperando in un recupero lampo di Sbertoli? Un nuovo acquisto non potrebbe comunque giocare in Champions League.

Qui Piacenza. Anche la Gas Sales soffre, non per gli infortuni ma per la cocente eliminazione dalla massima competizione europea. Laddove Trento è arrivata tra le prime quattro, Piacenza ha fallito perdendo 3-0 il ritorno dei quarti in casa dello Jastrzebski Wegiel. A differenza di Modena, però, Piacenza deve fare almeno un punto per garantirsi il terzo posto in griglia di regular season. Come detto, lo farà con la rosa al completo. "Tenevamo parecchio a questa manifestazione, purtroppo abbiamo iniziato male e il recupero non c’è stato – le parole di Yuri Romanò –. Si, c’è molto dispiacere per essere usciti in questo modo".

a.t.