Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Volley
  4. Via ai campionati di volley. Nove le pistoiesi allo start

Via ai campionati di volley. Nove le pistoiesi allo start

In serie C, ecco Delfino Pescia, Blu Quarrata, Montebianco Pieve e Bottegone . In D donne, La Fenice, Buggiano e Aglianese. Uomini: Avis e Mazzoni-Pieve. .

di GIANLUCA BARNI
7 ottobre 2025
Le ragazze del Blu Volley Quarrata

Le ragazze del Blu Volley Quarrata

XWhatsAppPrint

Sabato prossimo 11 ottobre prenderanno avvio i campionati regionali toscani di volley: 10 società pistoiesi coinvolte per 9 squadre al via. Nel torneo femminile di serie C, troveremo la rivoluzionata Pallavolo Delfino Pescia e l’ambiziosissimo Blu Volley Quarrata, dato tra i favoriti alla promozione in cadetteria, inseriti nel girone A, la mina vagante Montebianco Pieve a Nievole e il Progetto Volley Bottegone del guru Athos Querci, questi ultimi due nel girone B. In serie D maschile, girone B, la Zona Mazzoni-Pieve Volley, la compagine nata dalla collaborazione tra i Vigili del fuoco pistoiesi e il sodalizio valdinievolino, e la matricola Avis Volley Pistoia. In serie D femminile, infine, tutte e tre nel girone C il Pistoia Volley La Fenice, l’UPV Buggiano di patron Leandro Landi e il Volley Aglianese. Molti dei territori di Pistoia e provincia, quindi, ben rappresentati.

Il Delfino Pescia esordirà sabato 11 ottobre, dalle 21 alla palestra della scuola elementare di Via Boito, con il rognoso Volley Team Lunigiana; stesso giorno e medesimo orario, ma al PalaMelo, per il Quarrata di coach Guidi, che se la vedrà con l’Oasi Volley Viareggio. Debutto in trasferta per le altre due realtà di serie C: sempre sabato dalle 21 per Bottegone, impegnato a Grosseto con il Giorgio Peri, e la Pieve, a Capannori contro la Nottolini. Partite domenicali sia per la Zona Mazzoni-Pieve Volley, dalle 18 a Bibbiena con il Casentino Sport Club, sia per l’Avis Volley, dalle 18 alla palestra Anna Frank di Pistoia con la Sales Volley Firenze. Giocano sabato il Volley Aglianese, dalle 18 a Riotorto contro l’Unionvolley, e Fenice e UPV Buggiano, che si sfideranno nel derby dalle 21 alla palestra Anna Frank.

Nel precampionato, Quarrata ha pareggiato 2-2 contro Porcari, perso 3-1 con la Liberi e Forti Firenze, strapazzato 4-0 Bottegone. Il rinnovato Bottegone è stato battuto 3-1 da Chianti e Cerretese e 3-0 dal Viaccia. Buon Torneo di Viserba per la Fenice, giunta terza; poi ko con Poliri Firenze e Santa Croce, entrambi 4-0. Contro il forte Castelfranco, l’UPV ha impattato 2-2. Ha collezionato 3 vittorie e un pari la Zona Mazzoni-Volley Pieve, mentre sta crescendo l’Aglianese del tandem Cesarini-Pollicino, assicuratosi con l’Under 16 il Memorial Alice Benvenuti a Borgo a Buggiano. "I test amichevoli di D e Prima Divisione, a prescindere dal risultato, sono andati bene perché ci hanno fornito indicazioni tecniche importanti – ammette Pollicino –. Il lavoro da fare è molto, vista la giovane età dei due gruppi. Non bisogna mai scordarsi che ci sono anche giocatrici under 16".

Gianluca Barni

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su