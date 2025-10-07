Via ai campionati di volley. Nove le pistoiesi allo start

Sabato prossimo 11 ottobre prenderanno avvio i campionati regionali toscani di volley: 10 società pistoiesi coinvolte per 9 squadre al via. Nel torneo femminile di serie C, troveremo la rivoluzionata Pallavolo Delfino Pescia e l’ambiziosissimo Blu Volley Quarrata, dato tra i favoriti alla promozione in cadetteria, inseriti nel girone A, la mina vagante Montebianco Pieve a Nievole e il Progetto Volley Bottegone del guru Athos Querci, questi ultimi due nel girone B. In serie D maschile, girone B, la Zona Mazzoni-Pieve Volley, la compagine nata dalla collaborazione tra i Vigili del fuoco pistoiesi e il sodalizio valdinievolino, e la matricola Avis Volley Pistoia. In serie D femminile, infine, tutte e tre nel girone C il Pistoia Volley La Fenice, l’UPV Buggiano di patron Leandro Landi e il Volley Aglianese. Molti dei territori di Pistoia e provincia, quindi, ben rappresentati.

Il Delfino Pescia esordirà sabato 11 ottobre, dalle 21 alla palestra della scuola elementare di Via Boito, con il rognoso Volley Team Lunigiana; stesso giorno e medesimo orario, ma al PalaMelo, per il Quarrata di coach Guidi, che se la vedrà con l’Oasi Volley Viareggio. Debutto in trasferta per le altre due realtà di serie C: sempre sabato dalle 21 per Bottegone, impegnato a Grosseto con il Giorgio Peri, e la Pieve, a Capannori contro la Nottolini. Partite domenicali sia per la Zona Mazzoni-Pieve Volley, dalle 18 a Bibbiena con il Casentino Sport Club, sia per l’Avis Volley, dalle 18 alla palestra Anna Frank di Pistoia con la Sales Volley Firenze. Giocano sabato il Volley Aglianese, dalle 18 a Riotorto contro l’Unionvolley, e Fenice e UPV Buggiano, che si sfideranno nel derby dalle 21 alla palestra Anna Frank.

Nel precampionato, Quarrata ha pareggiato 2-2 contro Porcari, perso 3-1 con la Liberi e Forti Firenze, strapazzato 4-0 Bottegone. Il rinnovato Bottegone è stato battuto 3-1 da Chianti e Cerretese e 3-0 dal Viaccia. Buon Torneo di Viserba per la Fenice, giunta terza; poi ko con Poliri Firenze e Santa Croce, entrambi 4-0. Contro il forte Castelfranco, l’UPV ha impattato 2-2. Ha collezionato 3 vittorie e un pari la Zona Mazzoni-Volley Pieve, mentre sta crescendo l’Aglianese del tandem Cesarini-Pollicino, assicuratosi con l’Under 16 il Memorial Alice Benvenuti a Borgo a Buggiano. "I test amichevoli di D e Prima Divisione, a prescindere dal risultato, sono andati bene perché ci hanno fornito indicazioni tecniche importanti – ammette Pollicino –. Il lavoro da fare è molto, vista la giovane età dei due gruppi. Non bisogna mai scordarsi che ci sono anche giocatrici under 16".

Gianluca Barni