Vigili del fuoco sconfitti dal Firenze Volley, Buggiano chiude con vittoria nel derby

Vigili del fuoco battuti da rivali e fatica, Buggiano chiusura col sorriso al cospetto delle cugine. Nell’incontro d’andata dei playoff di serie D maschile, la Zona Mazzoni è stata rimontata 3-2 (22-25, 19-25, 25-8, 25-17, 15-7) dal Firenze Volley alla palestra Anna Frank di Pistoia; sabato prossimo a Firenze proverà a riscattarsi, portando la serie alla bella. Nell’ultima giornata di ritorno del girone B di serie D donne, la Lavachiara Buggiano si è imposta 3-0 (21-25, 25-27, 17-25) nel derby, disputato a Pistoia, con la Fenice. Buggiano ha concluso le proprie fatiche stagionali al sesto posto della graduatoria con 45 punti, la Fenice si è salvata classificandosi nona a 30.

"Primi due set dominati, sciorinando una gran bella pallavolo – commentano dall’ambiente dei pompieri –. Poi, un po’ si è spenta la luce, un po’ la partita di giovedì scorso sulle gambe non ha aiutato ed è finita 3-2 per i gigliati. Ma sabato al PalaMattioli vogliamo rifarci; ne abbiamo le possibilità". "Si chiude con un bel successo in trasferta la nostra annata sportiva: un confronto con la Fenice in cui hanno avuto spazio tutte le giocatrici a disposizione di coach Sassi, dimostrandosi pronte", asseriscono dall’entourage borghigiano. "Abbiamo giocato senza la cattiveria agonistica che ci ha contraddistinto nelle ultime uscite, ma c’era da aspettarselo a salvezza ottenuta. Abbiamo fatto ruotare tutta la rosa tranne l’infortunata Cipriani, sostituita bene da Sara Del Pero", le parole del clan fenicino.

Gianluca Barni