Vigili, obbligatori i 3 punti. Che derby tra Arbor e Ama

Da metà marzo a fine aprile si fanno i giochi dei vari campionati di volley, con numerose squadre reggiane che pensano ai play-off e alcune anche alla salvezza.

SERIE B. Trasferta vicina per l’Ama San Martino (32), alle 18 sul campo di Spezzano contro il Fiorano (22); campionato altalenante, occorre riprendere il filo. Alle 20,30 al PalaCanossa, si affrontano le ultime due della classe, Vigili del Fuoco Marconi (12) e Inzani Parma (4). Vincere assolutamente per continuare a sperare.

SERIE B1. Due partite complicate alle 18: la Tirabassi & Vezzali (30) ospita il forte Garlasco (41), mentre la Giusto Spirito Rubierese (26) è sul terreno di San Giorgio Piacentino (20).

SERIE B2. Alle 19 alla palestra Moro si gioca il derby tra l’Arbor Interclays (37) e l’Ama San Martino (10), con le cittadine più che favorite. E’ in casa anche la Fos CVR (41, nella foto la palleggistrice Lisa Sazzi) che alle 20,30 ospita a Rivalta un Filottrano (31) assolutamente da non sottovalutare.

SERIE C. Tra i maschi, alle 17 alla Bombonera di San Martino, terza contro seconda in Ama (37)-Bastiglia (43); alle 18 a Modena, Mo-Re volley (32)-Fides Modena (25); alle 21 a Piacenza, Bluvolley (14)-Fabbrico (15). Tra le ragazze, a Correggio alle 17 la Poliespanse Nutristar (39) ospita Mirandola (18); alle 18,30 a Carpi, duro impegno per l’Everton (27) contro la locale Mundial (47); alle 18,30 la Saturno Guastalla (41) attende il Circolo Minerva (48), quarta contro prima; alle 21 si gioca Rubierese (14)-Volley Modena (23).

SERIE D. Nel girone A maschile si gioca soltanto Bluenergy (5)-Everton (46) alle 21 a Piacenza, con i reggiani favoritissimi. Nel girone B, a Boretto alle 20, San Marco Matrix (10)-Montale (40). A Cibeno alle 21, impegno probante per la Bassa Reggiana Volley in casa della capolista Univolley (49). Nel girone C, infine, alle 18 in campo San Giovanni in Marignano (37) e Mo.Re Volley (19). Tra le ragazze, il girone A ha giocato tutto in anticipo, mentre oggi è impegnato tutto il girone B. A Moglia, alle 19,30, scontro tra le prime due in classifica a 43 punti, in Renusi Moglia-Campagnola-Marano. Un bel derby è in programma a San Martino alle 20,30 tra l’Ama (27) e la Fortlan Dibi Mentani (21). Alle 19 la Virtus Casalgrande (12) gioca a Maranello (30); il programma si chiude alla Rinaldini alle 20,30 con Everton (2)-Fiorano (23). Tutte le gare sono a ingresso libero.

Claudio Lavaggi