Villa Cortese, il GSO Volley rinuncia alla Serie A2: una scelta difficile ma necessaria

Villa Cortese (Milano, 25 giugno 2025 – Il GSO Volley rinuncia alla Serie A2: “Una scelta difficile ma necessaria. Ora focus su B1 e settore giovanile”. Con una decisione maturata con grande senso di responsabilità, il GSO Villa Cortese Volley ASD ha annunciato ufficialmente la rinuncia all’iscrizione al prossimo campionato di Serie A2 femminile. La società parteciperà invece al campionato di Serie B1, confermando così la propria presenza nel panorama nazionale ma con un impegno sportivo più sostenibile. «Una scelta sofferta, ma profondamente consapevole – si legge nella nota diffusa dalla società –. Le difficoltà organizzative, logistiche ed economiche non ci consentono di affrontare con la dovuta serenità questa nuova e stimolante avventura in A2. Abbiamo deciso di non rischiare, preferendo continuare il nostro cammino con basi solide, senza compromettere il lavoro costruito in anni di attività». La dirigenza del GSO ribadisce la centralità del settore giovanile nel progetto sportivo: «Continueremo a investire nello sviluppo del movimento pallavolistico territoriale, valorizzando le nostre atlete e offrendo nuove opportunità di crescita. In quest’ottica, abbiamo acquisito un diritto sportivo di Serie D, così da garantire ulteriori spazi di espressione e crescita per le ragazze del nostro vivaio, con l’obiettivo di far emergere nuovi talenti da inserire, passo dopo passo, nella prima squadra». Il ringraziamento va a chi ha sostenuto il progetto finora: «Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno lavorato con passione e dedizione fino all’ultimo giorno, rendendo possibile il raggiungimento di traguardi sportivi importanti. E un sentito grazie ai nostri sponsor, che ci hanno accompagnato in questo intenso percorso e che hanno condiviso i nostri valori, continuando a sostenerci anche in questa scelta non facile, ma necessaria». La società guarda comunque al futuro con fiducia: «Il sogno della Serie A non si è spento, ma solo rimandato. Da subito lavoreremo con ancora più determinazione per renderlo realtà, senza mai perdere di vista ciò che rappresenta il cuore del nostro movimento: il settore giovanile».