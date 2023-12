Vince l’itas trentino. Il trofeo Lino Liuti è un pieno di giovani

Oltre dieci ore di volley giovanile, quasi duecento atleti scesi in campo tra Castelferretti e Chiaravalle dove si è disputato il trofeo Lino Liuti, categoria Under 15 e giunto alla ventiduesima edizione, denominato quest’anno TreValli-Sistema X. Alla fine a trionfare delle dodici squadre (divise in quattro gironi) provenienti da cinque regioni (Marche, Umbria, Abruzzo, Emilia Romagna e Trentino) è la Diatec Trentino Volley che in tre set riesce a domare la Lube Civitanova. Sul terzo gradino del podio Bologna. Prima delle marchigiane la Montesi Pesaro, quarta, che precede in classifica Ravenna. La Sabini Castelferretti padrona di casa chiude al sesto posto. A seguire Virtus Fano, San Giustino, Volleygame Sistema X Falconara, Perugia, Pescara 3 e Grottazzolina. Il direttore tecnico della Sabini, Luca Moretti, ha eletto gli atleti che si sono maggiormente distinti nell’arco del torneo: Andrea Coser (Itas), Nico Pasqualini (Lube), Filippo Laraia (Lube) e Giovanni De Franceschi (Itas).