Vitt Chiusi vince ancora: 3-0 al Graficonsul San Mariano

Seconda vittoria per le ragazze della Vitt Chiusi nel campionato di serie C girone unico Umbria. Dopo la vittoria casalinga della prima giornata al Palafuccelli sulla Bartoccini Fortinfissi per 3-0, le ragazze allenate da Emanuele Pippi, si sono ripetute alla Palestra Polivalente di San Mariano contro la Graficonsul San Mariano, sempre per 3-0 con i parziali di 25-17 25-18 25-23. Match che ha visto rientrare Giulia Barbanera nel ruolo di libero, a disposizione del coach anche Benedetta Garofani. Da segnalare l’infortunio dell’opposto Costanza Tamagnini durante il riscaldamento: per la ragazza sarteanese si tratta di una distorsione alla caviglia destra. La partita, arbitrata dal referente Rosa Gessone, è stata più impegnativa di quanto il risultato finale esprime. Tre set difficili, dove ci sono stati errori da entrambe le squadre. Le ragazze della Vitt nei primi due parziali sono riuscite a trovare lo sprint finale per chiudere, mentre nel terzo alcuni errori hanno precluso la chiusura con ampio margine. La classifica vede la Vitt Chiusi in testa alla graduatoria a pari merito con San Gemini, Emmepi Group Ponte Felcino e Abita Infissi Bastia. "È stata una partita difficile, risultato a parte. Abbiamo commesso diversi errori e a volte è mancata la lucidità necessaria per contenere le avversarie, abbiamo lasciato diversi punti sul parquet. Sono comunque soddisfatto di come sta procedendo l’affiatamento con le nuove entrate. Dobbiamo comunque lavorare, non sarà sicuramente una passeggiata", queste le parole di coach Pippi al termine della sfida.