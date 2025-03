Vittoria con vista salvezza. Successo contro Olbia

Fgl-Zuma Castelfranco 3Resinglass Olbia 1

FGL-ZUMA: Zuccarelli 9, Colzi n.e., Salinas 24, Tosi, Braida, Vecerina 13, Ferraro 5, Tesi (L), Fucka 14, Fava 10, Lotti 1. Bisconti (L) pos 76% – prf 38%. Allenatore: Marco Bracci.Muri punti 10, aces 6, battute sbagliate 12.

OLBIA: Barbazeni 4, Ngolongolo 6, Blasi (L) pos 62% – prf 31%, Civetta, Partenio 11, Fontemaggi 9, Korhonen 11, Pasquino 5, Trampus 6, Kogler n.e., Negri 4, Piredda 3. Allenatore: Dino Guadalupi.Muri punto 13, aces 2, battute sbagliate 11.

Note: 25-23 in 31’; 19-25 in 25’; 25-21 in 29’; 25-12 in 21’.

CASTELFRANCO - La Fgl-Zuma Castelfranco conquista il terzo successivo consecutivo e mette una grossa ipoteca sulla salvezza. Nell’anticipo casalingo giocato al PalaParenti la squadra di coach Marco Bracci ottiene il massimo risultato contro la forte corazzata sarda, superata per 3-1, e arrivata a Santa Croce forte del suo primo piazzamento del girone. Un’affermazione importante per le toscane che devono rinunciare all’infortunata centrale Colzi, ben rimpiazzata dalla compagna Fava, e che trovano nella schiacciatrice Salinas un’autentica spina nel fianco per le avversarie con i suoi 24 punti personali. Una prestazione che la incorona Mpv della partita, ma ancora una una volta è la forza del gruppo a fare la differenza. Zuccarelli e compagne si compattano nelle difficoltà, superandole, come accaduto dopo il secondo set perso. La squadra reagisce subito nella terza frazione legittimando la vittoria con uno straordinario quarto parziale. "Siamo molto contente del risultato – dice Francesca Fava - per ottenere la salvezza vincere è fondamentale in queste poche partite che restano. Siamo state brave a reagire dopo il secondo set che Olbia ha fatto suo, ci teniamo stretti questi tre punti e ora pensiamo alla prossima gara".

Stefania Ramerini