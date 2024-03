Vittoria convincente. Invicta, ottimo turno

L’Invicta di Fabrizio Rolando si sbarazza per 3-0 anche del Tomei Livorno. Complici le sconfitte delle prime due in classifica, Tuscania e Castelfranco di Sotto, i grossetani adesso sono terzi a soli due punti di distacco. Passivo abbastanza importante (25-15, 25-20, 25-22) a dimostrazione della differenza tra le due formazioni.

Primi due set giocati in totale controllo dai grossetani e terzo set un po’ più difficile, visto come i livornesi hanno giocato con grinta fino all’ultimo pallone provando a rientrare in partita. "Era importante vincere, perché sapevamo che le prime avevano perso terreno – ha spiegato coach Rolando –. I ragazzi erano concentrati ed affrontavamo una squadra con problemi ma reduce dal turno precedente dove aveva giocato bene. Noi abbiamo approcciato bene la partita, giocando a livello alto. Livorno ha giocato fino alla fine, e ciò dimostra che il campionato è equilibrato".

I grossetani così possono dare continuità di risultati alla classifica che si fa veramente interessante. "Il girone è difficile, ma ci vede protagonisti. Devo fare i complimenti al nostro preparatore atletico – ha concluso il tecnico –, perché una squadra così in forma a questo punto della stagione non l’avevo mai vista. Ora ci sarà una trasferta complicata, sarà una battaglia ogni volta. I pronostici non contano più niente. Vogliamo tenerci questa posizione di classifica".