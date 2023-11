Vivaio. Al via i campionati delle giovanili

La stagione agonistica delle giovanili della Lube entra a pieno regime. Nel weekend sono cominciati i campionati delle formazioni Under19 e Under15 ed entrambe li hanno inaugurati con affermazioni per 3-0. I più grandi hanno giocato due volte in due giorni, in casa contro Axore Macerata e a Montegiorgio contro Santoni. I più piccoli hanno esordito battendo la Futura Morresi e oggi debutteranno pure il team B alle 20.30 sul campo del Volley Macerata e il team C ricevuto dal Montecassiano alle 18.30. Niente da fare per i ragazzi allenati da Gianni Rosichini che partecipano alla B nazionale. Il girone E prevedeva il viaggio a Ferrara e la capolista 4 Torri ha avuto la meglio 3-0. In D provinciale, stop 3-2 per la Coal-Cucine Lube ad Appignano contro la locale Paoloni. Le tre rappresentative inserite nel campionato di Prima Divisione infine stanno per tornare in campo dopo una pausa. Il gruppo B lo farà oggi alle 18.30 a Camerino, quello A sabato alle 21 sarà a Macerata contro la Campetella Robotic e alla stessa ora il roster C ospiterà San Severino nella palestra Da Vinci.

an. sc.