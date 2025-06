Vnl: Luca Porro trascina l'Italia a Quebec, ottime notizie per Valsa Group

Mentre le donne guidate da Julio Velasco e Massimo Barbolini e curate da Francesco Bettalico sono già sbarcate a Hong Kong per la loro seconda tappa di Vnl che inizierà proprio domani mattina con la sfida contro la Bulgaria, gli uomini sono tornati dal Quebec con tre vittorie, una sconfitta contro la Francia e, per Modena, ottime notizie da Luca Porro, che in Canada ha vestito davvero i panni del trascinatore, anche e soprattutto nell’ultima partita contro l’Argentina: un match combattutissimo, che l’Italia ha fatto suo col punteggio di 3-1 e vincendo un determinante terzo set 37-35 dopo una battaglia splendida. Per Porro 16 punti dall’attacco e ben 4 muri (oltre a 1 ace) con un clamoroso 52% di efficienza a rete, numeri davvero notevoli e che fanno ben sperare per una Valsa Group che ha trovato un giocatore non soltanto tecnico e capace di farsi valere anche quando i palloni iniziano a scottare, ma un potenziale leader da affiancare a Davyskiba. Solita partita di sostanza anche per Anzani, mentre Sanguinetti non è entrato in campo, per lui soltanto 2 punti nelle quattro partite di Quebec City, partito titolare una volta sola contro la Germania. Potrebbe però avere modo per rifarsi, Sanguinetti, nella seconda settimana di gare in programma a Chicago dal 25 al 30 giugno: se infatti Simone Anzani lascerà momentaneamente l’azzurro per far posto a Gianluca Galassi, Sanguinetti rimarrà invece aggregato al gruppo, così come Luca Porro al quale si affiancheranno però, nella settimana americana, i mostri sacri del suo ruolo, ovvero Daniele Lavia e Alessandro Michieletto, che faranno il loro ritorno in azzurro ‘a spese’ di Francesco Sani e Francesco Recine. Le buone notizie per la Valsa Group sono arrivate però anche dalla Nazionale francese: Amir Tizi-Oualou è stato protagonista assoluto a Quebec City e alcune sue giocate sono state riproposte più volte negli highlights della federazione internazionale. Certamente un buon viatico per presentarsi sotto la Ghirlandina nel migliore dei modi.

Alessandro Trebbi