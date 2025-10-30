Voley, In serie c femminile prima vittoria al “palabuttini“ per le ragazze del ds agnesini: "siamo sulla strada giusta». Il Team Lunigiana della coach Cordiviola polverizza in tre set il Firenze Ovest

Team Lunigiana 3Firenze Ovest 0

VOLLEY TEAM LUNIGIANA: Andreini, Briglia, Buttini, Carbone, Leri (C), Montemagni, Poli Arianna, Poli Melissa, Quartieri, Romiti, Soriani (L), Stiaffini. All.: Paola Cordiviola.FIRENZE OVEST PALLAVOLO: Amerini, Breschi, Frosecchi (L), Gori, Lampredi, Mennini, Rogai, Santucci (C), Sborigi, Scialpi, Tempestini Emma, Tempestini Giorgia. All.: Gastone Bettarini.Arbitro: Luca Costabile.Parziali: 25/19; 25/23; 25/18.

VILLAFRANCA – Prima vittoria al “PalaButtini“ per le ragazze del Team Lunigiana, che liquidano Firenze Ovest Pallavolo con un 3-0. Le Lunigianesi sono state superiori in tutto, in una partita che alla vigilia si annunciava difficile. La coach Cordiviola ha calato nel match una continuità assoluta. Sul parquet villafranchese il sestetto d’avvio poggiava sulla diagonale di Arianna Poli, alla banda la Briglia e Melissa Poli, Quartieri e Leri come centrali, Stiaffini palleggio e la solita Soriani da libero.

Partenza fulminea delle rosabianconere che in poco meno di 22 minuti fanno loro il set fermando il tabellone luminoso sul 25 a 19. Squadra che vince non si cambia e nella seconda partita la Cordiviola ripropone la solita formazione, poi in corso d’opera corretta con alcune varianti. La scelta si rivela ancora vincente, le ragazze in un set più combattuto sbagliano veramente poco e fermano sul nascere ogni velleità delle amaranto fermate sul 25-22 in 27’. Lunigianesi che dopo aver mandato in estasi i suoi sostenitori chiudono la terza partita in venti minuti sul punteggio di 25-18.

"Ora dobbiamo proseguire su questa strada – spiega il ds Agnesini – lavorando ancora di più durante agli allenamenti, perché dobbiamo recuperare il gap dovuto alla sconfitta nella gara d’esordio al “PalaBorzacca“. Vorrei ringraziare anche chi non è entrato in campo che, sostenendo ugualmente da fuori le compagine, ha dimostrato di credere in questo gruppo, ed in quello che ci siamo prefissati. Ci sarà tempo e gioco per tutti in questo campionato".