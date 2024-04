Voley In Serie D maschile. Massa Carrara ko. Troppo forti i Lupi. Gara chiusa in 3 set La Pallavolo Massa Carrara subisce una netta sconfitta contro i Lupi Santa Croce, perdendo 3-0. La squadra si prepara per l'ultima partita della stagione, già posizionata al settimo posto in classifica.