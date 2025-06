Volle serie A2. Emma Villas lavora in silenzio. L’obiettivo è un roster competitivo

Ancora nessuna novità filtra da casa Emma Villas. Il club, contrariamente alle scorse annate quando dopo la fine della stagione iniziava subito ad annunciare conferme e nuovi arrivi, si è chiuso in un silenzio che dura dallo scorso 1 maggio ad eccezione dell’intervista del vice presidente Fabio Mechini sui canali social del team di due settimane fa. Di carne al fuoco in realtà ce ne sarebbe parecchia e la società starebbe lavorando per costruire un roster all’altezza anche in virtù del fatto che la prossima A2 potrebbe essere ancora più competitiva. Partendo dagli aspetti tecnici e quindi dal mercato, hanno salutato già da giorni il palleggiatore francese Nevot (che ha firmato per i greci del Foinikas Syros) e il centrale Trillini, tornato a Pineto. Del sestetto titolare che ha chiuso l’annata 2024/25 potrebbero restare, oltre allo schiacciatore Randazzo, anche il giovane centrale Ceban (che dopo l’infortunio di Rossi ha saputo ritagliarsi uno spazio importante) e il veterano Bonami, reduce da tre stagioni di fila in biancoblù tra A1 e A2. Possibile anche la conferma dell’opposto Nelli: l’ex Trento ha atteso una chiamata per tornare in Superlega, ma sembra che non sia arrivata. Di conseguenza potrebbe restare. Al timone della squadra ci sarà Francesco Petrella (foto) scelto da Mechini dopo l’addio, al termine di due discrete stagioni, di Gianluca Graziosi sbarcato a Taranto. Con Petrella potrebbe esserci uno staff rinnovato specie se l’attività settimanale sarà spostata a Santa Croce sull’Arno. La collaborazione con il team della provincia di Pisa pare certo, ma il nodo è l’attività delle due prime squadre, con i biancorossi appena promossi in A3.

