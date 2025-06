Volley '79 Under 13: Campionesse Provinciali con Vittorie su Recanati e Appignano

Le ragazze della Volley ’79 si sono laureate campionesse provinciali ed è un’altra soddisfazione per la società civitanovese che ha intrapreso un percorso la cui validità è dimostrata dai risultati.

La formazione under 13 si è laureata campione provinciale, mettendo in riga nella finalissima la Pallavolo Recanati e la Paoloni Appignano, entrambe per 2-0. Un ulteriore tassello in una stagione fin qui ricca di soddisfazioni per il sodalizio civitanovese. "Queste ragazze – afferma coach Alessandro Faini – hanno iniziato ad allenarsi a fine agosto, quattro volte alla settimana ed hanno fatto tanti sacrifici per essere presenti: hanno portao avanti gli impegni scolastici e quelli sportivi. Ecco il coronamento di un anno di lavoro e di impegno: abbiamo partecipato a due tornei vincendoli entrambi. Nella categoria Under 14, quindi sotto età, abbiamo fatto le Final Four. Nel campionato della loro età hanno fatto veramente la differenza, visto che abbiamo chiuso l’anno da imbattute. Abbiamo perso un solo set in semifinale contro San Severino e in finale hanno dato veramente tutto"

La squadra under 13 della Volley ’79 è formata da Bianca De Santis, Matilde Gentile, Isabella Mercanti, Giulia Quintavalle, Victoria Bossio, Maria Elena Polverigiani, Eva Migliorelli, Alice Angelelli, Victoria Juantorena, Martina Calvani, la capitana Matilde Merazzi, Susanna Caporaletti, Nicole Bovari.