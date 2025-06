Volley '79 Under 13 trionfa al titolo regionale sotto la guida di Alessandro Faini

L’under 13 della Volley ‘79 conquista il titolo regionale. Nel concentramento di domenica, le ragazze di coach Alessandro Faini dopo due battaglie sportive hanno avuto la meglio di Collemarino e Rapagnano, coronando così una stagione che le ha viste assolute protagoniste, con la conquista anche dell’Easter Volley. "È stata – dice coach Faini – una giornata tosta, lunga: avevamo un’assenza importante in squadra, ma tutte le ragazze hanno dato il massimo. Oggi le ragazze sono state più brave delle avversarie e sono riuscite a portare a casa il titolo regionale contro due squadre molto attrezzate. Ho preso questo gruppo tre anni fa ed abbiamo iniziato da zero: nel corso dei mesi ho detto che sarei voluto arrivare in fondo per il titolo regionale. Questo è stato un sogno, un percorso bellissimo e siamo arrivati a termine di questo percorso, chiudendo l’U13 da vincitori. Ora non è finita qui, perché l’anno prossimo inizieremo l’U14 e vogliamo ancora provare ad arrivare in fondo e dire la nostra. È fantastico, oltretutto tutte le ragazze sono del luogo e questo è ancora più bello". La rosa: Bianca De Santis, Matilde Gentile, Isabella Mercanti, Giulia Quintavalle, Victoria Bossio, Maria Elena Polverigiani, Eva Migliorelli, Alice Angelelli, Victoria Juantorena, Martina Calvani, Matilde Merazzi (capitano), Susanna Caporaletti, Nicole Bovari.